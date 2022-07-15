今夏等著被寵壞！筆電多重優惠、百萬美食旅遊金放送 MSI寵粉無極限

▲微星寵粉節7/16（六）邀請到外型甜美、魅力十足的知名實況主依渟（ET）站台。（圖／MSI提供，下同）



3C中心／綜合報導

暑假到了，炎炎夏日大家都準備出遊迎接豔陽，不過除了天天往外跑，在家吹冷氣避暑也是一大享受，待在家裡追劇、打遊戲、盡情耍廢也是超讚行程，看準雀躍的夏日心情，MSI宣布「微星寵粉節」即日起登場！MSI為回饋粉絲支持、寵粉無極限，7/14～8/31活動期間有豐富的熱銷筆電體驗和優惠活動，除了有知名實況主陪你度過甜美夏日午後，還有多項購機優惠，百萬美食旅遊金登錄送，整個暑假都要寵壞你！

MSI於7/15（五）～7/17（日）在台北光華數位新天地舉辦「微星寵粉節」見面會，現場將可一睹最新款電競、創作者及商務筆電，7/16（六）還邀請到外型甜美、魅力十足的知名實況主依渟（ET）站台，依渟於現場親自送出「寵粉專屬點心盒」，並與粉絲們一起用高效能電競筆電暢玩遊戲、共度完美的午後時光。而參與體驗活動就可以兌換精緻小禮，只要是曾購買MSI筆電的「微星VIP」，預先完成線上登錄，於活動現場可兌換「MSI 64GB精緻隨身碟」之外，活動期間購買任一款MSI筆電再加碼贈質感隨行咖啡杯，到指定MSI專賣店購買，還有加碼神秘好禮讓你帶回家。

7/14～8/31「微星寵粉節」活動大勢開跑，到MSI官方授權實體經銷門市或購物網選購指定款筆記型電腦，上網登錄最高送NT$3,000美食旅遊金，電競、商務系列筆電再加碼送專業耳機（市價NT$1,690），活動贈品數量有限，想換電就趁現在，把握機會拿下美食旅遊金，跟好友一起爽吃爽玩。

▲Stealth GS77電競筆電是結合纖薄與高效能的旗艦機款，寵粉節限時優惠。



MSI今夏活動超多、寵粉無極限！看準現代人多變的行動生活，MSI精選四款熱銷筆電給出超狂寵愛價，限量回饋最多現省萬元。Stealth GS77電競筆電以黑色磨砂全金屬打造的機身，稜角分明的設計使外觀看起來更輕薄，為因應行動商務需求，99.9Whr大容量電池提供長時間的續航力，為飛航可攜帶上機的最大容量；搭載紅外線FHD攝影機及MSI降噪鏡頭，能在光源不足的情況下抑制雜訊，呈現出更高品質的影像畫面，隨時都能應付線上會議！Stealth GS77指定款原價NT$98,900，MSI寵粉節優惠價NT$89,900，下殺一萬再加碼送專業電競耳機（市價NT$1,690），登錄再送美食旅遊金NT$2,000。

▲Crosshair 17為熱愛射擊遊戲的玩家打造，科幻外型內藏飆速效能。



Crosshair 17外觀充滿科幻氛圍，如實驗室艙門般的線條設計，打造出迷人的未來感。採用全新第12代Intel® Core™ i7處理器與GeForce RTX™ 3070筆記型電腦GPU，為使用者帶來驚豔的效能感受；獨家炫彩光譜電競鍵盤，幫助玩家在遊戲中快速地移動，場場都是神隊友。Crosshair 17指定款原價NT$56,900，寵粉優惠價NT$47,900，再送專業電競耳機（市價NT$1,690），登錄拿美食旅遊金$1,000。

▲Katana GF66擁有纖薄俐落機身設計與極速更新率面板，玩家絕不錯過任何遊戲細節。



為玩家量身打造的「龍魂之刃」Katana GF66搭載GeForce RTX™ 3060筆記型電腦GPU，為玩家帶來飆速遊戲效能，144HZ極速更新率IPS等級窄邊框電競面板，提供更強大清晰的畫面與更新速度。且Katana GF66優異的效能與豐富的視聽觸覺體驗，幫助玩家在戰場上戰無不勝。Katana GF66指定款原價NT$47,900，寵粉優惠價NT$36,900，專業電競耳機一起帶回家（市價NT$1,690）。

▲Modern 14商務筆電以鋁合金材質打造纖薄質感外型，寵粉節優惠價只要NT$26,900。



簡約輕巧的Modern 14商務筆電以輕量鋁合金材質打造，纖薄的質感設計與穩定效能相襯，不論在職場或校園都能提升效率，Modern 14的纖薄機身能提供2個USB-A及1個Thunderbolt 4埠，連結設備更輕鬆；優化的1.5mm鍵程與背光鍵盤設計，提供使用者更流暢的使用體驗。Modern 14指定款原價NT$35,900，寵粉優惠價NT$26,900，登錄再送美食旅遊金$1,000。

今夏MSI大力寵粉沒有極限，想被寵壞可要把握機會，超驚喜的寵愛方案與多樣優惠讓你拿到手軟。

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