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「爸」氣十足！MSI筆電寵愛爸爸限時優惠「買大送小」

▲▼ msi 。（圖／msi）

▲MSI推出「寵愛爸爸限時優惠」，即日起～8/31只要選購父親節精選指定款筆電，就可享有寵愛優惠價，還加碼買大送小。（圖／微星提供，下同）

3C中心／綜合報導

父親節禮物準備好了嗎？8月爸爸月優惠滿滿，但你知道筆電竟然也有買大送小嗎？MSI推出「寵愛爸爸限時優惠」，即日起～8/31只要選購父親節精選指定款筆電，就可享有寵愛優惠價，還加碼多送你一台筆電，買大送小「爸」氣十足，全家的需求都照顧到！今年父親節，就讓MSI高效能筆電成為你與爸爸的神隊友，工作效率再加倍、家庭日常不缺席、娛樂生活不間斷。

▲▼微星,MSI,父親節,Creator 17,買大送小。（圖／MSI提供）

▲▼Creator 17因應創作者而生，生動鮮明的Mini LED面板，搭配True Color色彩校正技術與CalMAN專業色彩認證，讓爸爸不論是在工作或娛樂上，都能有出色的視覺享受！

▲▼微星,MSI,父親節,Creator 17,買大送小。（圖／MSI提供）

MSI跟你一起迎接父親節！為了幫你一起寵愛爸爸，活動期間選購MSI父親節精選指定款Creator 17創作者筆電，不僅可享寵愛優惠價，還有「買大送小」方案，Creator 17搭載Intel® CoreTM i9-11900H處理器與GeForce® RTXTM 3080筆記型電腦GPU，是一款為數位內容創作而生的強大性能筆電，針對創作者需求，Creator 17提供近乎真實的鮮豔畫面呈現，更帶來令人驚豔的跨世代極致效能。

Creator 17因應創作者而生，生動鮮明的Mini LED面板，1000 NITS超高亮度能讓黑白更加鮮明，搭配微星獨家True Color色彩校正技術與CalMAN專業色彩認證，提供準確不失真的視覺呈現，讓爸爸不論是在工作或娛樂上，都能有出色的視覺享受！

▲▼微星,MSI,父親節,Creator 17,買大送小。（圖／MSI提供）

▲頂級音響效果，讓聽覺體驗更升級。

工作之餘多半都在追劇、打遊戲、聽歌，強大的音響效能可以讓休閒娛樂的享受更加分，Creator 17採用世界級音響大廠Dynaudio音響系統，頂級音響效果讓聽覺體驗更升級，下班後閉上眼睛，沉浸在舒適自在的旋律中，是絕佳的放鬆管道。

▲▼微星,MSI,父親節,Creator 17,買大送小。（圖／MSI提供）

▲▼Creator 17的鋁合金纖薄機身以霧黑噴砂處理，雅緻簡約的外型設計和可長達9小時的續航力，為工作加分，也為外型加分。

▲▼微星,MSI,父親節,Creator 17,買大送小。（圖／MSI提供）

擁有強大效能之於，Creator 17的鋁合金纖薄機身以霧黑噴砂處理，雅緻簡約的外型設計完美搭配行動辦公的生活型態，為忙碌的爸爸增添時尚氣息，以MIL-STD 810G軍規等級標準測試，穩定性與耐用度符合外出攜帶的使用需求，長達9小時的續航力，支援高達100W電力傳輸充電，充電速度提升3倍，無論在哪都可以迅速處理工作事項，加大的觸控板與優化的1.9mm鍵程設計，更符合人體工學，使用電腦更舒適。此外，Creator 17內建人臉辨識或指紋辨識功能，可以透過「Windows Hello」輕鬆登入，速度加快，也能完整保護資料與商業機密安全。

即日起～8/31，於MSI官方授權購物網與經銷門市選購MSI父親節精選指定款Creator 17創作者筆電，即享寵愛優惠價「買大送小」方案！Creator 17原價NT$112,900，優惠價NT$89,900，爸氣十足的買大送小方案，再加碼贈送Modern 14纖薄美型商務筆電乙台！完成產品註冊與活動登錄後可再享NT$2,000美食旅遊金，登錄辦法請見微星寵粉節活動頁：https://tw.msi.com/Promotion/VIPcare/nb，精選商品數量有限，想寵愛爸爸可要把握機會。

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