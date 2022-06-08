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微星「機皇」登場！最快6月底在台上市　10日起開放早鳥預購

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

記者吳康瑋／綜合報導

電競、創作與商務筆電大廠微星／MSI（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電！全新系列筆電領先搭載第12代Intel® HX系列處理器、最高配備NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti筆記型電腦GPU，同時搭配獨家研發的強悍散熱模組，能將效能完整釋放推升至極限，更被業界稱為「機皇」。微星行銷處總監陳禮群表示，團隊誓要為使用者打造前所未有的奢華體驗，今後在業界也將持續引領風潮、創造巔峰。

微星指出，全新HX系列筆電完美結合極致效能、創新技術與奢華美學，不僅提供玩家前所未有的尊榮造栽體驗，更將為内容創作者帶來超凡的工作效率，引發市場熱烈關注。微星透露，該新機即將以最快速度呈現在玩家面前，並於6月10日至6月20日間開放早鳥預購，活動期間選購指定機款並完成活動登錄，即可獲得Steam錢包儲值金$100美元。

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

微星於發表會中正式宣告Titan GT系列榮耀回歸！微星筆電產品企劃處資深經理孫顯宗指出，團隊決定讓電競領域翹楚Titan GT系列正式回歸，其具備無可比擬的巔峰效能表現，更在2022年榮獲 COMPUTEX年度大獎肯定；在設計方面勇奪2022德國紅點設計獎，外觀以跑車進氣孔為設計主題的散熱格欄，將散熱效能提升至極限，因此Titan GT 在電競領域絕對是至高奢華、極限效能的象徵。

微星指出，在效能部分Titan GT77搭載具備16核心的Intel® Core™ i9-12900HX處理器，能帶來桌機等級的強悍效能，搭配NVIDIA GeForce RTX3080 Ti 筆記型電腦GPU以及獨家MSI OverBoost超增壓模式技術，能將GPU和CPU的效能完整釋放至極限，因此微星非常驕傲地宣布，在CPU/GPU同時滿載負荷狀態下，可提供最高達250W的震撼效能，更可稱為制霸遊戲戰場的絕對王者。

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

▲微星（2377）日前舉行新機發表會。（圖／微星提供）

為了讓強悍效能完美釋放，Titan GT77採用專為旗艦款電競筆電設計的全新Cooler Boost Titan散熱模組，擁有4個風扇及7根散導熱管，能帶來更大的風流與絕佳散熱效果，幫助處理器和顯示卡的效能推升至極限，輕鬆應對任何重度負載的應用程式或遊戲大作，同時配備超薄機械式鍵盤，全新鍵軸提供絕佳觸感與回饋力道，集結精確度、速度與耐用性於一身。

微星表示，目前推出的Raider GE HX系列更是超凡效能與炫目外型設計的象徵，機身採用鈦深灰色調，以雷射蝕刻的MSI logo線條精巧地覆蓋在於外蓋，經典的Mystic Light bar炫光燈條營造科幻感十足的氛圍，Raider GE完美展現極致奢華的意涵。且在效能方面，Raider GE搭載最新第12代Intel® HX系列處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti GPU 與獨家MSI OverBoost 超增壓模式技術，同樣能在滿載負荷狀態下，提供總功率最高達250W的狂暴效能。

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

▲微星（2377）筆電通路資深行銷專員楊日謙指出，微星推出「全新語音指令功能」讓用戶能直覺化地使用VR 裝置。（圖／微星提供）

筆電通路資深行銷專員楊日謙指出，MSI希望能提供更沉浸的虛擬世界體驗，隨著語音指令功能的發展，使用者可以輕鬆地發出指令而不需任何複雜的手動設定。像是以語音開啟「通透模式」，噪音控制模式就會立即被切換，楊日謙指出，未來用戶能以「全新語音指令功能」更直覺化地使用VR 裝置，讓VR裝置使用更為簡單便利。

最新MSI高效能筆電領先搭載第 12 代Intel® Core™ HX系列處理器，以250W極致狂暴效能、240Hz 極速更新率QHD OLED面板的創新技術，以及完美詮釋奢華美學意涵的全新外型設計，引領產業進入全新紀元。榮耀回歸的電競王者Titan GT77、完美結合高效能與科幻燈效的Raider GE系列，同時，深受玩家與工程師喜愛的Vector GP電競筆電也同步升級，以全新面貌呈現的旗艦工作站CreatorPro X17，都在發表會上驚艷登場。

陳禮群表示，微星認為「革新是指做出改變並創造趨勢」，這次團隊最頂尖的筆電產品已正式推出，預估將再次引領風潮、超越巔峰。全新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電預計於六月底陸續在台上市，並將於10日起至20日為止，開放早鳥預購活動，Titan GT77、Raider GE77、Raider GE67等三款旗艦電競筆電搶先提供選擇，活動期間選購搭載Intel® Core™ HX 處理器的電競筆電，完成活動登錄即可免費獲得Steam錢包儲值$100美金。

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

▲微星（2377）正式發布搭載最新第12代Intel® HX系列處理器的高效能筆電。（圖／微星提供）

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