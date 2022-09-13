鄭運鵬批保密條款是創造出來的　張善政：可調閱合約檢視

▲針對民進黨桃園市長參選人鄭運鵬批評終身保密條款說法是自己創出來的；張善政回應，可利用立委職權向農委會調閱檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬質疑終身保密條款是張善政創造出來的，對此，張善政今（13）日下午受訪時表示，可利用立委職權向農委會調出合約，讓社會各界檢視，合約上面白紙黑字有沒有保密條款，一翻兩瞪眼，非常清楚。

張善政指出，農委會如果說沒有這樣的保密條款，可請鄭運鵬調出當年合約，讓社會各界檢視，合約上面，白紙黑字有沒有寫保密條款。此外，鄭運鵬說是他瞎掰的，建議鄭利用立法委員職權向農委會調閱這份合約，看看上面有沒有寫保密條款。

鄭運鵬還指張為何不出來講清楚，著作權法是公部門發布；張善政認為，重點還是一樣，為什麼不出來講清楚，因為有保密條款的限制，若鄭不相信有保密條款，可調閱農委會相關文件調出來看看，一翻兩瞪眼，非常清楚。

鄭運鵬辦公室指出，對比張善政大談誠信是否有點諷刺？張善政強調，「我覺得鄭才奇怪，他是挺抄襲的人，沒有權利講這個話。」

此外，根據TVBS民調張雖贏9%，但媒體卻說綠營選票回流。張善政認為，「綠營的朋友怎樣講，隨他高興，我沒有意見。我們的角度永遠是，民調就是參考，一步一腳印，很堅定地往前走，直到達到目標。」

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