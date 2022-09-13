王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張：網友IG圖

▲王定宇表示，蝦子圖有拿到店家的授權，但該照卻是網友拍攝，不屬於店家所有。（圖／翻攝王定宇）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中陷入「滷肉飯盜圖」風波，同黨立委王定宇也被抓包盜用胡椒蝦圖。對此，王定宇解釋有跟胡椒蝦店家拿到授權，卻被網友打臉照片是旅客拍的，跟店家無關。事後，王定宇又被挖出7月時的宵夜文使用他人圖片。

王定宇13日被翻出當時嘲諷楊丞琳「海鮮事件」的胡椒蝦圖，是盜用他人的圖片。對此，王定宇發文澄清，「我第一句話就註明出處，而且這個相片是店家的商業廣告相片，本來就是要廣發宣傳用，更不用說定宇跟店家二代都是舊識喔！亂講的要不要自己更正呢？」並在文末附註「店家董事長，她表示引用照片沒關係。」

然而，徐巧芯發現，王定宇使用的是旅遊網站Tripadivisor上旅客的照片，「你去問餐廳是能夠授權個毛」。網友看完留言，「自己去吃過的照片拿來用不就好了」、「這…是旅客拍的，能用嗎？可能店家也沒辦法授權給您」、「笑死，又是一個大型翻車現場」、「版權不是董事長的啊」、「立委不懂tripadvisor就算了，小編能認真點嗎」。

▲▼徐巧芯又抓到王定宇另張非自己拍攝的圖片。（圖／翻攝王定宇）



事後，徐巧芯又發現，王定宇7月18日PO出跟孩子吃泡麵宵夜的圖片，也是使用IG某網友的照片，直呼「王定宇你到底有多愛盜圖？連給兒子吃的麵都要盜！」據悉，拍攝照片的該IG帳號目前已關閉。

網友看到徐巧芯連兩抓後紛紛留言，「我真的會笑死」、「 KMT最強戰神！沒有之一」、「人家說不定認識維力䩆醬的老闆 所以有授權啦XD」、「最近怎麼這麼多副本」、「妳太猛了XD」、「覺得這樣下去，不但論文被挖出抄襲，連照片都會挖掘一波抄襲」。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完