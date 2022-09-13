同時間民調結果卻大幅落差　謝辦：請對方公佈民調機構

圖、文／謝國樑辦公室提供

針對近幾日新聞報導提到根據民進黨的「內部民調」顯示，民進黨基隆市長候選人蔡適應的支持度為30.7%，領先國民黨基隆市長候選人謝國樑的27.2%。對此，謝國樑9月12日親上粉專開直播表示：真的民調不可能差距如此之大，請對方公佈民調公司以表真實。

謝國樑於直播中說，時間點很湊巧，在近兩個月期間，國民黨委託TVBS來進行民調的時間，恰巧民進黨陣營也同時做民調；但唯一不同的是，TVBS是一個具有公信力的民調機構，不管是調查方式、調查時間、資料分析，都是公開透明，公佈的清清楚楚，也因此做出來的民調是被社會大眾所認同。相對的，蔡適應陣營這次所出的民進黨「內部民調」，卻連究竟是哪家民調公司都不敢公佈，這樣的民調呈現實在是前所未聞！

謝國樑指出，近兩次的民調，國民黨委託TVBS進行調查，調查時間大約都落在四至五天，而蔡適應陣營所公布的民調時間都是兩天，其中調查日期也有重疊。因此，最讓人感到不合理的是，明明調查時間點是一樣的，但蔡適應陣營近兩次公佈的民調數字，居然跟TVBS民調，雙方來回都差了十至十四個百分點，遠遠超越統計學上的誤差範圍，與民調基本原理不符。

TVBS於111年7月25日至29日的民調結果，謝國樑的支持度為40％、蔡適應為32％；精確市場研究調查公司於111年7月27至28日的民調結果則顯示蔡適應為30.3%、謝國樑為29.5%，前後相差大約11%。最近一次TVBS於111年8月29日至9月1日的民調結果，謝國樑的支持度為40％、蔡適應為29％；民進黨「內部民調」於111年8月30日至31日的民調數字為蔡適應30.7% 、謝國樑27.2%，前後相差13%。這樣的落差實在不合理，也使得未公佈是哪家民調公司的民進黨「內部民調」更啟人疑竇。

況且，不僅這次「內部民調」未公開實施機構，7月底蔡適應陣營所發的民調，調查過程也是爭議重重，不斷有民衆願意出面證實，接到「引導式回答」的民調電話。謝國樑認為，民調的公布就需有具公信力、資料完善也公開透明的民調公司來背書，這個是民意調查最基本的原則。當蔡適應委員的民調沒有任何民調公司為基礎時，根本不會有人相信這份民調的真實性。

謝國樑提到，從法律上的觀點來看，假如這個民調最後被證實不真實或沒有曾經做過民調，但卻被用來鞏固支持者的信心，這恐怕有違反《公職人員選舉罷免法》第一百零四條中傳播不實之事的嫌疑。假如蔡適應陣營一直遲遲不公佈這一次的民調機構，未來我們陣營也將慎重考慮將此案送進地檢署及法院來進行裁定，甚至在未來形成終審判例，讓未來司法界、政治圈做參考，使政黨及政治人物在提出民調數字時需真實以對。

最後，謝國樑重申三點：第一，請蔡適應陣營公佈這次民進黨「內部民調」的民調公司或機構；第二，我們陣營考慮將此案由地檢署及法院進行裁定來形成判例；第三，未來，將呼籲跨黨派立法委員推動修法，讓民調真實性可以入法，加以規範。