批家族把持雲林　蔡英文交付2任務：對手做不到民進黨來做

記者呂晏慈／雲林報導

距離年底投票日倒數73天，民進黨14日移師雲林縣舉行中常會，身兼黨主席的總統蔡英文致詞時交付2項任務：一是讓嘉義縣持續的進步，深化綠色執政永續經營，二是重新贏回雲林縣和嘉義市的執政權，「對手做不到的，民進黨來做」；她更直言，盼雲林縣長參選人劉建國再一次用爭氣，翻轉被家族政治把持的雲林縣，讓停擺的雲林大步向前。

▲蔡英文出席民進黨「雲嘉嘉連線」CF公布記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

蔡英文今天下午在民進黨「雲嘉嘉連線」CF公布記者會致詞表示，選前首場行動中常會選擇在雲林縣舉行，不只是因為民進黨重視雲嘉嘉，更是宣示「為家鄉做事」，打造更好的雲嘉嘉，向出外打拚的遊子號召「揪你返來、逗陣為家」。

蔡英文會中表示，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長參選人李俊俋、雲林縣長參選人劉建國都有豐富的中央、地方的行政歷練，是「雲嘉嘉會做事連線」的3位戰將，盼「會做事最有力」成為城市治理的新模式；稱讚翁「有遠見的治理能力」將傳統的農業縣轉型為農工大縣，李是用「有廣度深度的知識力」找回嘉義光榮感，劉則要用「爭氣的意志力」，再一次逆轉雲林。

蔡英文特別談及，劉建國在13年前立委補選，那是民進黨政黨輪替的第一戰，用爭氣為民進黨贏得逆轉第一戰，今年他要再一次用爭氣，翻轉被家族政治把持的雲林縣，要用社福的專業照顧好雲林鄉親，要用建設讓停擺的雲林大步向前。

蔡英文會中交付雲嘉嘉兩項任務：一是讓嘉義縣持續的進步，深化綠色執政永續經營，二是重新贏回雲林縣和嘉義市的執政權，對手做不到的，民進黨來做，讓「會做事最有力」，成為雲嘉嘉的治理模式，同時拜託為了民主深化、為了擴大公民參與，要拜託所有人動起來，讓修憲案過關。

翁章梁致詞時說，雲林縣和嘉義縣都是農業縣，近年有人口外流、老化的問題，而蔡政府近年施政讓面對城鄉差距的農業縣非常有感，例如推動前瞻基礎建設進行道路建設及闢整，以及長照、少子化政策資源挹注等，拜託所有好朋友支持劉建國當雲林縣長，李俊俋當嘉義市長，讓雲嘉嘉連線翻轉雲林縣、嘉義市。

李俊俋談及，現任嘉義市長黃敏惠已經當了13年縣市首長，13年來沒有做的、沒有解決的問題，大概再做4年也沒有做，因為市政府執行力太差，必須換個思維，讓不一樣的市長、最有能力的民進黨執政團隊，發展最完整的雲嘉嘉聯盟，「一個都不能少」。他開玩笑說，翁章梁、劉建國和自己3人要力拼到底，這裡面自己大概要最努力。

劉建國表示，站在雲林縣這塊土地，看到嘉義縣總覺得望塵莫及，根據媒體調查，雲林縣無論在競爭力、環境力、幸福感等評比中通通吊車尾，「時間真的不能再蹉跎，腳步不能再慢下來」。他直言，自己面對的是全國最大的政治家族，什麼樣的位置幾乎都有他們家族成員在，例如中華民國農會總幹事是雲林縣長張麗善的老公張永成，幾個月前為了反對《農會法》修法提高賄選刑度，斥資1億元登報杯葛，在台灣民主進步的過程裡面，竟然還有這樣的思維。

劉建國說，雲林縣進步的腳步不能再蹉跎，他覺得自己做得來，有辦法打造農業首都，將生技、科技與農業做結合，「如果再這樣徬徨、再這樣蹉跎，再這樣用美化的相關數據欺騙雲林縣民，雲林確實會永遠跟不上嘉義農工大縣」，這次選舉是一個運動，要讓雲嘉嘉共同昂首起步、大步前進。