沒地方幫二寶換尿布！　蔣萬安：推動男女公廁皆設尿布台

▲蔣萬安接受ETtdoay專訪。（圖／欣儀最政點）

記者崔至雲／台北報導

台北市長參選人蔣萬安接受ETtdoay《欣儀最政點》主持人王欣儀專訪，再度談到民進黨參選人陳時中的馬桶偷窺廣告。蔣萬安回應，其實市民都覺得環境整潔、公廁安全更重要，甚至身為二寶爸的他，未來更希望可以推男、女廁均設置尿布台，或是在有空間的公廁，設置親子廁所，讓照顧嬰兒不再只是女性的工作。

陳時中團隊近期因馬桶偷窺廣告出包，引發外界熱議。蔣萬安批評陳時中，沒主見，建議他不能全然像是傀儡任人擺布。蔣提到，對於公廁，其實市民希望的是，維持環境整潔、衛生乾淨，像是地板不要濕濕的、衛生紙充足等，這是普遍的期待。

至於設置免治馬桶，蔣萬安認為，市民可能就會思考是不是有這樣的經費？配套的準備，包含電的設置等，或是遇到故障了是否有人維修。

蔣萬安表示，公廁除了免治馬桶的設置，其實還有其他也值得關注，像是他身為二寶爸，日前全家出遊，他要到廁所為一歲的兒子換尿布，衝進廁所才發現沒有尿布台，可能是台灣的觀念是媽媽要幫小孩換尿布，因此尿布台只有女廁有。

蔣萬安認為，這樣的觀念其實可以慢慢改變，在國外很多遊樂園、大賣場的男女廁都有尿布台，或是有額外的空間可以換尿布，未來希望可以從台北市來推動，因為爸爸其實也有這樣的需求。

至於陳時中的人設一直引發外界關注，蔣萬安也說，看到公廁影片時其實很吃驚，可能是團隊規劃，但陳時中看到腳本或是實際去拍攝時，應該要有意識到會讓女性朋友不舒服，有負面效果，建議陳時中對於性別意識要謹慎、嚴謹一些，並且嚴肅看到這件事情。更認為陳時中必須要有自己意見主見，不能當成魁儡、任人擺佈。

