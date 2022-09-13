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好心人載醉男回家「吐整車」！他高舉雙手演鬧劇：我沒要殺警　

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子深夜2點喝茫攔不到計程車，隨意在路邊招手，還真有好心的蘇姓男子願意送他一程，不過蔡男上車後就吐在車內，蘇男無奈報警請警方協助聯繫蔡男的家屬，等待過程中，蔡男還幾度高舉雙手喊：「我沒有要襲警喔」、「我沒有要殺警，幫我錄影」，讓員警哭笑不得，最後終於聯繫上蔡男的父親將他帶回，才結束這場鬧劇。

▲▼醉男高舉雙手喊：「我沒有要襲警」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醉男高舉雙手喊：「我沒有要襲警」。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在9日深夜2點40分，警方獲報，有民眾需要協助，員警趕往梓官區大舍東路段，發現有一名37歲蔡姓男子身體搖搖晃晃，明顯已喝醉。另一名26歲蘇姓男子則告訴員警，剛才他開車經過路邊，蔡姓男子將他攔下，告訴他因為和朋友喝醉狂歡，結束時已經凌晨2點多，但深夜遲遲攔不到計程車，希望能載他回家。

▲好心的蘇男停下車載蔡男一程，沒想到卻被吐整車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲好心的蘇男停下車載蔡男一程，沒想到卻被吐整車，無奈報警處理。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼醉男高舉雙手喊：「我沒有要襲警」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲醉男高舉雙手喊：「我沒有要殺警，幫我錄影」。（圖／記者許宥孺翻攝）

蘇姓男子說，他剛好順路，所以想說方便載送，沒想到蔡男在路上竟突然嘔吐，搞得整部車臭氣薰天，只好先將車子停在路邊，請警方協助聯絡蔡男的家屬。

員警詢問，「車子是誰的？」蘇男表示，是他爸爸的。但蔡男卻突然插嘴，「他們(朋友)都在車上」。蘇男和員警都瞬間傻眼，「沒有人在車上阿！」蘇男也打開車門讓員警檢視，證明蔡男已經喝的爛醉，開始胡言亂語，怕他發生狀況才會答應載他回家。

▲▼醉男高舉雙手喊：「我沒有要襲警」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡男父親將他帶回。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方了解後，聯繫蔡男家屬將他帶回，但都聯繫不上，接著又派蔡男戶籍所在地派出所到家中查訪，等待過程中，蔡男不斷對員警說：「我沒有要襲警」、「我沒有襲擊你(警)喔」、「我沒有要殺警，幫我錄影」……，也不斷地高舉雙手做出投降的動作，令在場的員警哭笑不得。所幸終於聯繫上蔡男的父親將蔡男載回家休息，結束近1小時的鬧劇。

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