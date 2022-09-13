高雄登革熱群聚再+1！4天累計10人確診　主動通報有2500元獎金

▲高雄前鎮區崗山仔社區爆發登革熱群聚，衛生局擴大警戒範圍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

登革熱疫情拉警報！高雄市今(13日)再新增1例登革熱病例，個案為40多歲男性，居住地為前鎮區崗山仔，經疫調與已確診案活動地多有重疊，社區群聚已達10例。衛生局宣布，即日起大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並立即執行三合一登革熱防治工作。若於入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，將發給獎勵金新臺幣2500元。

高雄市衛生局表示，今(13)日新增1例經診所通報、PCR陽性(與本波群聚同為DENV1)確診個案，其住家位於警戒區之外，但經疫調發現，個案活動史與確診個案相關，曾到過已執行防治的大型傳統市場。

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衛生局宣布，經區級指揮中心研判流病相關風險，即日起擴大警戒範圍前鎮區16里、鳳山區3里，並立即執行三合一登革熱防治工作，進行擴大疫調、病媒蚊消除、環境徹底清潔。





▲▼高雄前鎮區崗山仔社區爆發登革熱群聚 ，市府擴大消除病媒蚊。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局指出，今日新增確診個案為醫療院所通報，為40多歲男性，9月11日出現症狀，居住地同為前鎮崗山仔地區，距離已知社區群聚約500公尺，經疫調與已確診案活動地多有重疊，已針對居住地及活動地周邊住戶執行擴大疫調採檢近200人，並執行緊急家戶防治工作包含噴藥及孳生源查檢。

衛生局呼籲，登革熱相關防治工作依規定，應於24小時完成疫情調查、48小時完成病媒蚊孳生源查核及噴藥滅蚊防治（對病例居住地、工作地、可能感染地點及在病毒血症期間停留達2小時上等）。請市民朋友接到通知時，務必依傳染病防治法配合防治作業，並依法可向公司、服務單位申請公假。

▲衛生局鼓勵市民通報，若確診將發給2500元獎勵金。（圖／高雄市衛生局提供）

衛生局表示，為鼓勵市民朋友主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者，醫師落實TOCC主動通報案，若因而發現確診個案將發給獎勵金新臺幣2500元。 高雄市共計480家合約醫療院所備有公費登革熱NS1快篩試劑，呼籲民眾配合採檢。

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