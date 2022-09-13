小一新生上學2周頻闖禍！座位發配邊疆…媽傻了　醫：不正視更慘

▲小一新生冠冠上學才2周頻頻闖禍，媽媽不解是好動還是過動。（示意圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名小一新生冠冠，上學才2周已經受傷3次，常常爬上爬下，這次又撞傷額頭，冠媽被通知到校帶回就醫，發現冠冠的座位已被老師「發配邊疆」，讓她心裡很受傷，不禁想問孩子是過動還是好動？醫師建議，孩子不受控好發於兒童早期「神經發展性疾患」，且通常是慢性、長期，會影響兒童學習和日常表現，若家長不正視，孩子長期被責罵、體罰，將傷害自尊心，導致自卑、憂鬱。

阮綜合醫院兒童神經科醫師蔡金燕表示，過去曾有一名9歲女童婷婷來求診，家人說婷婷的個性文靜，喜愛塗鴉、發呆，常心不在焉，考卷常忘記寫名字或亂寫，作業遲交、錯誤連篇，大人怎麼唸都沒用，常期被指責的婷婷也越沒自信心，經評估屬注意力缺陷過動症（ADHD）。

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另外，還有一名男童強強，就讀國小低年級時坐不住又愛搗蛋，上課常任意走動，現在高年級了，蠻橫暴躁，總和師長頂嘴、跟同儕起衝突，但感興趣的事又表現得一把罩，成績大起大落，挨罵就躲到3C裡，挨揍後更不理人、宅在房間，完全拿他沒轍。

「這些『神奇寶貝』為何讓人傷腦筋？」蔡金燕醫師指出，不正視這些行為的家長普遍認為長大就會好，或期待換老師、換學校就會改善。更糟的是認為「故意的」而不諒解，在長期的責罵、羞辱或體罰下，將傷害自尊心、自我肯定，導致自卑、憂鬱。

蔡金燕建議，孩子不受控的過動、衝動、不專心或無法持續專注的行為是一種好發於兒童早期的「神經發展性疾患」，這些症狀通常是慢性且長期的，影響兒童學習及日常生活表現，可能持續到青春期，成年甚至終生。應該找專業醫師詳細問診、檢查，做進一步評估、鑑別、診斷，必要時給予藥物治療。由家長師長醫師三方共同努力，關懷支持適才適性，孩子才能慢慢進步健康成長。

▲阮綜合醫院身心科醫師林奕萱。（資料圖／記者吳奕靖攝）

阮綜合醫院兒童青少年心智門診專責醫師林奕萱強調，注意力不足過動症（ADHD）常被簡稱為「過動症」，需要與「好動」區別開，不能簡稱久了反而忽略其他的面向。「注意力不足過動症」主要有三大層面的困擾：注意力不足、過動和衝動，所以，不僅是「過動」而已，看起來「很安靜」的孩子也有可能需要協助的。

林奕萱醫師提醒，幼稚園時期的孩子的「不專心」或「過動」不見得是「生病」，畢竟大腦才剛開始發展而已。若擔心孩子有類似困擾，除了就醫確定診斷及討論後續治療處理外，日常生活的調整也很重要，規律作息、培養至少一種運動習慣，及親子共讀時間，都是讓孩子大腦健康發展的重要元素。