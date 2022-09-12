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高雄醫界龍頭交接！她確診康復感性喊：榮幸當市民　邁邁超感動

▲▼高雄市醫師公會舉辦新任理事長暨理監事就職晚會。（圖／高雄市醫師公會提供）

▲高雄市醫師公會舉辦新任理事長暨理監事就職晚會，麻醉科名醫朱光興接任高雄醫界龍頭。（圖／高雄市醫師公會提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市醫師公會擁有逾4600位醫師會員，新冠肺炎疫情期間，醫師肩擔防疫重責，並與高市府通力合作、貫徹政策執行，成果也反映在高雄的確診低死亡率。昨(11日)晚間，新任理事長朱光興偕同新任理監事出席就職晚會，市長陳其邁也特別出席向防疫尖兵表達感謝，會中更播放多位高雄市民述說確診的心路歷程，感謝醫護、市府細心照顧，讓市民超有感。

高雄市醫師公會第15屆理事長暨理監事改選於今年初順利完成，新任理事長朱光興以「開放公會、陽光世代」的理念獲得多數認同，成為接續領航高雄醫界的掌舵者。配合新冠肺炎疫情動態，高雄市醫師公會改延至昨(11日)晚間舉辦新任理事長暨理監事就職晚會。高雄市長陳其邁蒞臨會場致詞，並感謝高雄醫護人員這段時間恪盡職守落實居家照護，不分科別共同守護市民健康，讓人看到無私的醫者大愛。

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▲高雄市醫師公會舉辦新任理事長暨理監事就職晚會。（圖／高雄市醫師公會提供）

▲晚會特別播放確診康復者的心路歷程，感謝有醫護團隊、醫療院所和市府的照顧。（圖／高雄市醫師公會提供）

晚會特別邀請多位曾確診過新冠肺炎的高雄市民，用影片分享居家照護帶給他們的身心協助。透過大螢幕於會場播放，現民眾用最平實的語言感性述說心路歷程及感謝之意，充分展現「市民超有感」的正向回饋。

陳先生表示，他接受朱光興醫師視訊問診，10分鐘後Paxlovid就送到他家樓下，防疫措施真的很有效率，「做台灣人真的有夠幸福」。罹癌正接受化療的生小姐表示，每天看著確診人數攀升，心情其實很不安，但沒想到高雄市醫療團隊就馬上介入，藥物隔天就送到家，「很榮幸能作高雄市民，邁邁市長謝謝你！愛你呦！」

▲▼高雄市醫師公會舉辦新任理事長暨理監事就職晚會。（圖／高雄市醫師公會提供）

▲高雄市醫師公會舉辦新舊任理事長交接典禮。（圖／高雄市醫師公會提供）

「高齡化死亡率、高齡化致死率，高雄市都是六都數一數二，也交出漂亮成績單。」陳其邁表示，防疫期間，醫界通力合作才讓我們能共同守護疫情，看完影片他非常有感觸，這都是醫界先進共同的努力，不過疫情還沒結束，他相信，團結能讓高雄市民受到最好的照顧。

朱光興理事長表示，疫情帶來多面向的挑戰，讓我們多所磨練與學習，也了解須更加謙卑面對未來的瞬息萬變。因此，高雄市醫師公會與時俱進廣納良才，打破沉疴，本屆延攬多位具有熱忱能力者投入公會團隊，盼帶來新氣象新 作為!就職晚會以七彩蝴蝶做為主視覺，傳達「破繭、希望、新生」，也象徵疫 情下的新人生觀。

▲▼高雄市醫師公會舉辦新任理事長暨理監事就職晚會。（圖／高雄市醫師公會提供）

▲高雄市醫師公會擁有逾4600位醫師會員。（圖／高雄市醫師公會提供）

擁有逾4600位醫師會員的高雄市醫師公會堪稱是台灣大型編制的醫師公會，在疫情嚴峻的近三年期間，肩負著防疫重責，舉凡協助醫學中心、各區域及地區醫院與基層診所的調和鼎鼐、與高雄市政府的無間合作、政策執行等各項舉措，皆扮演舉足輕重的角色。

特別是居家照護的推行，高雄市醫療院所不分科別熱情響應，超過500家投入居家照護務。不論是視訊或電話診療、給藥流程、護理關懷等，都完整落實「一站式」醫療服務精神，貫徹陳其邁市長念茲在茲的防疫政策，努力成果也反應在高雄市的確診低死亡率。

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