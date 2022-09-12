E奶妹、鄰家女孩讓老司機暴動！高雄SPA會館藏春色...辣照盜來的

▲SPA會館於網路上刊登小姐辣照，結果照片全是盜圖。（圖／翻攝自網路）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一家養生Spa會館打著按摩招牌，實際上卻從事非法色情交易，店家於網路上刊登小姐照片，並主打鄰家女孩、浪漫可愛風、性感小野貓、小隻馬等不同風格，2000元就能全套服務，吸引不少老司機上門消費。警方10日持搜索票查緝，分別查獲兩對男女正進行連結，通通都被帶回依法偵辦。

苓雅分局接獲情資，在苓雅區中正一路一家美容SPA養生館疑似違法從事色情性交易，專案人員連日探訪蒐證後向高雄地方法院聲請搜索票。

▲黃姓女子上月才被查緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲武女今年才23歲。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方10日下午5點多在外埋伏，見陸續有客人入內消費，有員警先喬裝顧客入內詢問消費模式，趁機控制櫃檯負責人37歲陳男，支援警力隨後奔跑上樓查緝，分別在2樓、3樓包廂聽見有聲響，專案人員立即進入表示身分，順利查獲從事性交易的兩對男女（65歲梅男、38歲黃女以及41歲莊男、23歲武女），其中38歲黃姓女服務生於1個月前才被查獲。

▲SPA會館於網路上刊登小姐辣照，每位風格都不同。（圖／翻攝自網路）

據了解，該美容Spa會館在網路刊登各種暗示性、挑逗的情色文字廣告及圖片攬客，每一位女服務生都主打不同風格，像是有鄰家女孩、浪漫可愛風、性感小野貓、小隻馬等等，並在圖片中附上身高、體重、罩杯以及上班時間，吸引不少老司機在底下留言求預約方式，不過網路上這些美照全是「盜圖」，實際上顏值有落差。

警方調查，Spa會館並以新台幣2000元的價錢從事全套性交易，女服務生再依比例與店家抽成。在警方查緝過程中，顧客及小姐見警方房門查緝時，還分別躲藏在廁所等空間，卻仍遭警方查獲並當場查扣潤滑液、保險套、現金等證物。

警方表示，全案陳姓負責人依刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦，女服務生與男顧客，則依違反社會秩序維護法裁處重罰。

▲▼店家於網路上刊登小姐辣照，一票老司機都暴動想預約。（圖／翻攝自網路）

▲▼警方查獲2對男女正進行性交易，依法帶回偵辦。（圖／記者許宥孺翻攝）