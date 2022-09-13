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社會 社會焦點 保障人權

建築工人撿皮夾直奔派出所　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景

記者許宥孺／高雄報導

高雄王姓女子在郵局撿到一個手提袋，直奔派出所將提袋交給員警，警方發現皮夾內有近萬元現金，依證件聯絡到蔡姓失主。蔡女到所時，發現一旁的王女就是恩人，感動到眼淚直流，並表示要給王女一些現金，感謝她拾金不昧，不過王女婉拒好意，反而給蔡女一個擁抱，讓派出所突然湧出滿滿洋蔥味。

▲▼建築工人撿皮夾直奔派出所！　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蔡姓失主見到恩人，感動到直流淚，王女則安慰她。（圖／記者許宥孺翻攝）

王姓女子於11日下午2點多急奔派出所，表示撿到一個手提袋，裡面有皮夾和鑰匙，希望警方能協助找到失主。58歲王女說，她是建築工人，中午到郵局提款後，發現路上有一個手提袋，心想失主一定很緊張，趕快跟班長請假，還好班長也很體恤，要王女不用擔心工作，鼓勵她趕快把手提袋交給警方。

值班員警打開皮夾，發現內有9張千元紙鈔以及1張五百元紙鈔及些許零錢，總計近萬元現金。經查驗內部證件，發現失主是住在左營區果貿社區的蔡女，趕緊通知蔡女前來領取。

▲▼建築工人撿皮夾直奔派出所！　失主見恩人擁抱流淚：人間最美風景。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲王女給蔡女一個擁抱，派出所頓時出現暖洋蔥。（圖／記者許宥孺翻攝）

過沒多久，蔡女趕到派出所來領取手提袋，碰巧遇到正領取拾得物收據的王姓女子，知道是眼前就是自己的恩人，相當感謝及感動，馬上說要從皮夾拿出些許現金感謝王女的拾金不昧，不過王女婉拒她的好意，並安慰她沒事，還給蔡女一個大擁抱，使平日繁忙嚴肅的派出所突湧暖暖的洋蔥。

蔡女告訴員警，剛提完款要去買午餐回家，照顧家中年邁的母親，但卻不慎遺失整個手提袋，裡面還有近萬元現金跟證件，心情很沮喪不知如何是好，想不到不到幾小時就全數都回到自己手上，果然這就是人世間最美的風景。

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