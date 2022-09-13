　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭「幾米小火車」拆了！遇颱風就噴10萬　縣府擬造2.0版

▲▼宜蘭幾米丟丟噹森林廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭丟丟噹森林廣場「幾米星空列車」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

軒嵐諾颱風、梅花颱風接連生成，一前一後從台灣本島東北方海面掃過，所幸都沒有直接登錄，不過繼上回軒嵐諾颱風過後，宜蘭車站左前方的「幾米星空列車」就被拆下，至今都未裝回去。據了解，每次遇到颱風，小火車就要拆卸、重裝，來回就要花費10幾萬元，因此宜蘭縣府與幾米團隊研議，將打造2.0版小火車，節省拆裝費用。

宜蘭車站又被暱稱為「幾米火車站」，從車站開始一路向外延伸，左前方的丟丟噹森林吊著由知名設計師與繪本大師幾米共同打造的幾米星空列車，成為不少遊客休閒遊憩的地點，不過因小火車重達3000公斤，每回遇到颱風時，都需拆卸下來避免受強風損壞，待颱風過後再重新掛起，拆拆裝裝就要斥資10幾萬元，也遭民眾質疑浪費公帑。

對此，宜蘭縣府表示，小火車從上次軒嵐諾颱風來襲被拆下後，至今都未再裝回去，未來將與幾米團隊研議，將小火車移置其他場所展出，原來地點則改放其他裝置藝術，至於為何種裝置藝術，目前都還在綜合評估當中，還沒定案。

根據《公視新聞網》報導，工商旅遊處副處長池騰聯透露，未來可能會打造小火車「2.0版」，更新火車材質、纜索及吊掛方式，讓小火車不必每次遇到颱風就需要拆裝，造型上也會有所變動，兼顧觀光與安全。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
獨／法官陳伯均登山失聯！下切河谷40m驚見登山杖　曾辦鄭捷案
6個超常見健康警訊！「容易覺得累」恐已末期
YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！　網紅開箱整坨吐掉
iOS 16要來了！更新前「5注意事項」必看
英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉登后位先處理「她」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

宜蘭「幾米小火車」拆了！遇颱風就噴10萬　縣府擬造2.0版

「抹茶山」母鹿陷泥池底　深情公鹿在旁守護！5山友感動出手救援

快訊／桃園市宣布：風雨未達標準「復興區正常上班上課」

「梅花」進逼百貨公司招牌鬆脫　南警交通疏導避危險

2特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限！人身攻擊、三字經對罵4分鐘

2023台中十大伴手禮徵件開跑至10／10　市府盼帶動觀光產業發展

黃偉哲爭取經費拓寬文賢路、改建文賢橋　治理水患兼提升道路品質

2022建築園冶獎成績揭曉　南投3社區獲文化景觀類獎

桃園青埔週邊過嶺地區人口激增　市議員爭取新設國小

中秋首週人潮爆棚！吉安市集邀你作客　週週送體驗券再抽獎

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

許老三又偷玩媽媽手機「洩她張嘴睡照」　小S還遭光腳踩頭..氣喊：壞掉了！

宜蘭「幾米小火車」拆了！遇颱風就噴10萬　縣府擬造2.0版

「抹茶山」母鹿陷泥池底　深情公鹿在旁守護！5山友感動出手救援

快訊／桃園市宣布：風雨未達標準「復興區正常上班上課」

「梅花」進逼百貨公司招牌鬆脫　南警交通疏導避危險

2特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限！人身攻擊、三字經對罵4分鐘

2023台中十大伴手禮徵件開跑至10／10　市府盼帶動觀光產業發展

黃偉哲爭取經費拓寬文賢路、改建文賢橋　治理水患兼提升道路品質

2022建築園冶獎成績揭曉　南投3社區獲文化景觀類獎

桃園青埔週邊過嶺地區人口激增　市議員爭取新設國小

中秋首週人潮爆棚！吉安市集邀你作客　週週送體驗券再抽獎

三角錐警告「移走換你上台唱」！釣出高嘉瑜搶答：我來　炎P也亂入

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

「伊朗巨塔」有望回歸CBA　哈達迪傳重返四川男籃

宜蘭「幾米小火車」拆了！遇颱風就噴10萬　縣府擬造2.0版

U18／統一獅第3輪林詔恩8K完封勝　中華4比0剋墨3連勝

民眾獻花致敬女王　皇家公園呼籲：別再送「柏靈頓熊」與三明治

真的沒分手！NBA球星布克緊摟詹娜看美網　互動超甜偷親嘴

《華納多重宇宙大亂鬥》報警抓LBJ技能惹議...官方為避免種族歧視改招

吳景欽／台灣不判死趨勢　國民法官上路是否能扭轉局勢

土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫

正妹網紅派對喝醉被「大叔撿屍」　「斷片3小時」超慘下場曝光！

地方熱門新聞

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限

「梅花」進逼百貨公司招牌鬆脫

威天宮遭祝融　解州關帝廟辦祈福重建法會

石門水庫逼近滿水位　低量洩洪並視雨量調整

黃偉哲爭取經費拓寬文賢路、改建文賢橋

桃園過嶺人口增　市議員爭取新設國小

桃園+2699　連假後有症狀儘速快篩就醫

市議員追問財務負擔近1500億　桃園財政局長回應

台東+206　衛生局：兩次追加劑接種間隔縮短

三芝青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

更多熱門

相關新聞

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

一對水鹿9日清晨到宜蘭礁溪「抹茶山」水池喝水，母鹿不慎卡在泥濘池底，有大鹿角的公鹿，站在池畔深情守護母鹿，被經過的山友們發現，受感動的山友們即刻救援，公鹿見到母鹿脫困後才離開，而這暖心畫面曝光，網友直說感動。

發錢囉！頭城鎮10月中每鎮民領2千元

發錢囉！頭城鎮10月中每鎮民領2千元

打烊時間進店！甕窯雞店員猛盯趕客「要走了沒」

打烊時間進店！甕窯雞店員猛盯趕客「要走了沒」

自小客鬼切害慘白車　180度翻覆釀2傷

自小客鬼切害慘白車　180度翻覆釀2傷

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

關鍵字：

幾米宜蘭幾米火車

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

反骨酷炫串通泰國店員「抓女友到柬埔寨」

超級路霸一停700天！今遭拖吊

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

網紅自摸私密片瘋傳！落淚認「分手被爆出」

獨／男騎重機上國4　離奇墜橋身亡

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

iOS 16要來了！13日更新前5注意事項必看

房東最愛「房客職業」竟是它！

6個超常見健康警訊！「容易覺得累」恐已末期

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

Nono爆料上節目遭扭斷手骨「當事人竟在場」

烏來五重溪瀑布山洪暴發！泥水狂灌畫面曝

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面