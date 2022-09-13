宜蘭「幾米小火車」拆了！遇颱風就噴10萬　縣府擬造2.0版

▲宜蘭丟丟噹森林廣場「幾米星空列車」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

軒嵐諾颱風、梅花颱風接連生成，一前一後從台灣本島東北方海面掃過，所幸都沒有直接登錄，不過繼上回軒嵐諾颱風過後，宜蘭車站左前方的「幾米星空列車」就被拆下，至今都未裝回去。據了解，每次遇到颱風，小火車就要拆卸、重裝，來回就要花費10幾萬元，因此宜蘭縣府與幾米團隊研議，將打造2.0版小火車，節省拆裝費用。

宜蘭車站又被暱稱為「幾米火車站」，從車站開始一路向外延伸，左前方的丟丟噹森林吊著由知名設計師與繪本大師幾米共同打造的幾米星空列車，成為不少遊客休閒遊憩的地點，不過因小火車重達3000公斤，每回遇到颱風時，都需拆卸下來避免受強風損壞，待颱風過後再重新掛起，拆拆裝裝就要斥資10幾萬元，也遭民眾質疑浪費公帑。

對此，宜蘭縣府表示，小火車從上次軒嵐諾颱風來襲被拆下後，至今都未再裝回去，未來將與幾米團隊研議，將小火車移置其他場所展出，原來地點則改放其他裝置藝術，至於為何種裝置藝術，目前都還在綜合評估當中，還沒定案。

根據《公視新聞網》報導，工商旅遊處副處長池騰聯透露，未來可能會打造小火車「2.0版」，更新火車材質、纜索及吊掛方式，讓小火車不必每次遇到颱風就需要拆裝，造型上也會有所變動，兼顧觀光與安全。

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