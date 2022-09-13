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社會 社會焦點 保障人權

與正妹住溫泉旅館！他闖浴室喊「我想要」尻槍無罪　二審大逆轉

▲桃園市胡姓男大生去年10月間在中壢區租屋處發現同棟女大生洗澡，竟潛入浴室持手機偷拍，還來不急觀看被發現後秒刪影像，事後被依妨害秘密罪嫌提告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲宜蘭一男子趁女性友人洗澡時，脫光闖進浴室表示「我想要」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／宜蘭報導

宜蘭一正妹小琪(化名)和男性友人阿明(化名)等人出遊，晚上共3人投宿溫泉旅館，住同一間房。阿明對小琪有好感，竟趁小琪洗澡時闖入浴室，隔著玻璃門看小琪的裸體自摸，還對她說「我現在有感覺，我想要」。小琪大受驚嚇，喝斥阿明離開後，穿好衣服馬上報警，檢方依妨害性自主起訴阿明。法院審理後，一審判阿明無罪，二審則認為阿明侵害小琪性自主權，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑，全案還可上訴。

判決書指出，小琪於2020年10月6日與朋友阿明和另一友人同遊，晚上3人一同投宿溫泉旅館，等友人先就寢，阿明開始傳訊狂邀小琪一起泡湯，都被拒絕。等到小琪到浴室淋浴區洗澡，阿明卻趁機闖入浴室，隔著透明玻璃，在伸手可及的距離觀看小琪裸背，還脫光自己的衣褲，只以手遮下體對小琪說「我現在有感覺，我想要」，經小琪大聲喝斥才離開。小琪也立刻穿好衣服，報警處理。

全案審理時，阿明辯稱他對小琪有好感，「我當時認為整天相處下來，算是與小琪在交往了」，一聽到小琪說要泡澡，就認定她也同意他進浴室，後來小琪要他出去，他發現自己會錯意，也就出去了。

小琪則指控，當時她發現阿明走進來，連忙背對他遮掩自己的身體，她有看到阿明全裸，正用手摸下體「打手槍」，嚇得她大聲喝斥「你怎麼可以進來這裡」，阿明則說他喝醉了，用手比「1」，噓聲要她小聲點，她連說2次「你出去」，阿明才離開浴室。

一審法官認為，2人對話極少且時間甚短，在小琪2次要求下，阿明就離開浴室，行為尚未到達足以壓制小琪性自主權的程度，判阿明無罪。

二審判決則逆轉，法官認為，阿明當時以裸體之姿，站在淋浴區玻璃門外，擋住小琪唯一的出入口，還拉開門表達想發生性關係，行為已壓制到小琪的性自主權。且事前小琪已多次表示不願共浴，阿明仍想以「誤會2人關係」卸責，事後也未取得小琪原諒，依犯強制猥褻罪，處6月徒刑，全案還可上訴。

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