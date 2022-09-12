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發錢囉！頭城鎮通過振興經濟消費津貼案　10月中每鎮民領2千元

▲頭城鎮民10月中旬，每人可領2千元振興經濟消費津貼。（圖／記者游芳男攝）

▲頭城鎮民10月中旬，每人可領2千元振興經濟消費津貼。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「頭城鎮因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情振興經濟消費及生活扶助津貼自治條例」，12日經代表會審議通過。頭城鎮代理鎮長蔡文益指出，公所會在接獲代表會議案審查同意公文後，馬上陳報宜蘭縣政府核備。為加速發放，公所已經啟動規劃發放工作細目，預計在10月中旬，2萬8千多鎮民，就能收到2千元的振興消費津貼

頭城鎮公所社會課表示，振興經濟消費津貼領取的對象，依照自治條例第6條規定，只要是在本條例通過日(含當日)前出生，辦妥出生登記並設籍本鎮或初設戶籍登記於本鎮之新生兒，均可以領取。而如果在公告發放日後死亡（含當日）者，得由繼承人指派一人代表領取。另，符合領取資格者於公告發放日前死亡(不含當日)則不予發放。

公所說，親自領取者應攜帶國民身分證至發放地點領取。委託家屬或他人領取時，應檢附委託書與委託人戶口名簿(戶籍謄本)及受託人之國民身分證(所有證明文件皆須正本)。未成年由法定代理人領取時，代理人應檢附其國民身分證及未成年之國民身分證或戶口名簿(戶籍謄本)。

發放日、發放截止日及發作業規範由公所另為公告，逾期未領取，視同放棄，不予發放。

頭城鎮長蔡文益表示，公所提出振興經濟消費津貼，主要希望提供頭城鎮基層民眾生活消費、照顧鎮民生活所需，一方面刺激民間消費，振興經濟，同時苦民所苦、協助改善家庭失活。而他也感謝代表會楊碧村主席、林連生副主席及所有代表們的支持，大家一起為頭城鎮民的生活及生計而努力。

「頭城鎮因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情振興經濟消費及生活扶助津貼自治條例」，最早於今(2022)年5月份送代表會審議，當時因代表意見不同，案先被否決，後經公所再提起覆議案，經代表會無記名表決，仍再遭封殺。今年7月，一群鎮民組成小鎮民聯盟，向代表會陳情，經代表會轉請公所再送提案。

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