打烊時間進店！甕窯雞店員猛盯趕客「要走了沒」　他只吃1小時火大

▲店員坐一旁不斷發出聲響，還喊「要走了沒」 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友中秋連假到宜蘭知名甕窯雞店用餐，晚間10點入座，用餐期間員工以各種方式趕客，甚至還說「是要走了沒」，他從進店到吃完離開，僅花不到一小時的時間，店家甚至還把廁所電源關閉不給上，不被尊重的用餐過程讓他超生氣，「不想做不想等就不要接客」。貼文一出，掀起網友討論。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前晚間10時到宜蘭知名甕窯雞用餐，詢問店家是否還有營業，對方點頭後帶原PO一群人入座，上菜速度很快，不過店員卻不斷做出小動作趕客，「一直在旁邊用手機音量放到最大，一直看我們這桌，一直碎言碎語敲桌子發出一堆聲響，甚至我還聽到說『是要走了沒』」。

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原PO傻眼表示，如果不想做不想等就不要接客，「你們可以快快樂樂收店下班」，本來還很開心能吃到一餐，結果吃到尾聲心情卻很糟，「奉勸大家，還是別跟我一樣來當那可憐的最後一組受氣包，可以選擇得來速把雞帶走吃哦」。

▲原PO用餐體驗不愉悅。（示意圖／pixabay）

原PO也提到，有位友人因為腸胃炎，只吃半碗白飯，用餐時間大約15分鐘，吃完後想上廁所，店家卻直接把廁所的電源關閉，還大聲喊「廁所關了」，最後體諒店家要掃廁所，到對面超商借廁所。原PO坦言，自己曾餐飲業待過，也懂那種要下班了卻有客人的感受，「但是趕客人不是這樣趕的好嗎？」不如大方告知打烊，提醒用餐速度加快，「態度好點真的，我不欠你」。

貼文曝光後，不少網友提到，通常都是老闆要接客，但是員工想下班，「很正常，老闆想賺錢，員工想下班」、「應該是老闆想賺，但員工已經做到厭世了」、「看也知道老闆硬要接，員工當然賭爛，但又沒辦法，幾乎80%餐飲業都有這狀況」。不過，也有網友表示，就算員工不想接客，也不應該把情緒表現給客人看，「要就不接，既然要接那就甘願點」。

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