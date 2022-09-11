　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打烊時間進店！甕窯雞店員猛盯趕客「要走了沒」　他只吃1小時火大

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

▲店員坐一旁不斷發出聲響，還喊「要走了沒」 。（圖／翻攝自FB爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友中秋連假到宜蘭知名甕窯雞店用餐，晚間10點入座，用餐期間員工以各種方式趕客，甚至還說「是要走了沒」，他從進店到吃完離開，僅花不到一小時的時間，店家甚至還把廁所電源關閉不給上，不被尊重的用餐過程讓他超生氣，「不想做不想等就不要接客」。貼文一出，掀起網友討論。

原PO在臉書「爆怨公社」發文，日前晚間10時到宜蘭知名甕窯雞用餐，詢問店家是否還有營業，對方點頭後帶原PO一群人入座，上菜速度很快，不過店員卻不斷做出小動作趕客，「一直在旁邊用手機音量放到最大，一直看我們這桌，一直碎言碎語敲桌子發出一堆聲響，甚至我還聽到說『是要走了沒』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO傻眼表示，如果不想做不想等就不要接客，「你們可以快快樂樂收店下班」，本來還很開心能吃到一餐，結果吃到尾聲心情卻很糟，「奉勸大家，還是別跟我一樣來當那可憐的最後一組受氣包，可以選擇得來速把雞帶走吃哦」。

▲▼軒尼詩,閱讀空氣,白蘭地,中秋,伴手,聚餐。（圖／pixabay）

▲原PO用餐體驗不愉悅。（示意圖／pixabay）

原PO也提到，有位友人因為腸胃炎，只吃半碗白飯，用餐時間大約15分鐘，吃完後想上廁所，店家卻直接把廁所的電源關閉，還大聲喊「廁所關了」，最後體諒店家要掃廁所，到對面超商借廁所。原PO坦言，自己曾餐飲業待過，也懂那種要下班了卻有客人的感受，「但是趕客人不是這樣趕的好嗎？」不如大方告知打烊，提醒用餐速度加快，「態度好點真的，我不欠你」。

貼文曝光後，不少網友提到，通常都是老闆要接客，但是員工想下班，「很正常，老闆想賺錢，員工想下班」、「應該是老闆想賺，但員工已經做到厭世了」、「看也知道老闆硬要接，員工當然賭爛，但又沒辦法，幾乎80%餐飲業都有這狀況」。不過，也有網友表示，就算員工不想接客，也不應該把情緒表現給客人看，「要就不接，既然要接那就甘願點」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

▶新包裝登場「佳麗寶ALLIE防曬乳」買1送1！　夏天去海邊不怕曬

►台灣正港「荔枝蜂蜜」！睡前喝1杯燃燒脂肪　買再送蜂膠手工皂

►連2年銷售第一！泰山推「強氣泡水」越喝越消暑　1瓶只要16元

ETtoday開箱雲好康報報！內有優惠折扣碼

►每天一包超享瘦！「萬歲牌堅果」小包裝控制熱量　減重效果UP

►日本直送「昭和半熟麵包」扎實Q彈！撕開會牽絲

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
內湖大亂鬥！4車撞成一團　板凳插入引擎室
大谷飆生涯最速163公里火球！　卻緊急退場
LIVE／中颱梅花接近「東部海面警戒」　氣象局最新說明
快訊／國家警報響了！豪雨彈狂轟新北 　「山區防暴雨」
英女王駕崩！4歲曾孫路易王子「暖回1句話」　凱特感動淚崩
快訊／梅花颱風挾雨彈升級！豪雨彈狂炸新北　5縣市豪大雨
台南雙刀男砍警「身中6槍被壓制」　就醫14天出院換住看守所
「尿尿超過20秒」是警訊！專家揭2大問題　蹲著上也NG
曾演14億電影！　男星「賣茶葉蛋維生」被說混得很慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響了！豪雨彈狂轟新北 　「山區防暴雨」

小鋼炮梅花海警！綠島加開船班　載送近5000名遊客返台

LIVE／中颱梅花接近「東部海面警戒」　氣象局最新說明

快訊／國家警報響了！梅花挾豪雨彈狂炸新北市　5縣市豪大雨

午後湧現收假車潮！12處地雷省公路防塞爆　南投台16線坍方管制

國小恐怖宿舍曝！老師確診隔離　控校長惡整不給飯吃

快訊／梅花颱風外圍環流掀大浪　宜蘭龜山島今起封島2天

找到「台鐵干擾源之亂」發送元凶！　交長再派中華電信查外部干擾

打烊時間進店！甕窯雞店員猛盯趕客「要走了沒」　他只吃1小時火大

柚子皮別扔！農糧署「4招簡單加工」超實用　洗碗精、蚊香教你做

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

入山2hrs失蹤...男山友墜谷　距腦漿處10m尋獲冰冷遺體

蛋黃酥名店代購飆漲2千　酥迷拒當盤子半夜就排隊

前女友逼問為何不選她 一推秒解答：人家溫柔

電池行夫妻善心收養4浪浪　飼主葬火窟牠仍趴門口等待

交車沒一天！348萬保時捷「中秋夜」酒駕自撞翻車　女車主到場傻眼

快訊／國家警報響了！豪雨彈狂轟新北 　「山區防暴雨」

小鋼炮梅花海警！綠島加開船班　載送近5000名遊客返台

LIVE／中颱梅花接近「東部海面警戒」　氣象局最新說明

快訊／國家警報響了！梅花挾豪雨彈狂炸新北市　5縣市豪大雨

午後湧現收假車潮！12處地雷省公路防塞爆　南投台16線坍方管制

國小恐怖宿舍曝！老師確診隔離　控校長惡整不給飯吃

快訊／梅花颱風外圍環流掀大浪　宜蘭龜山島今起封島2天

找到「台鐵干擾源之亂」發送元凶！　交長再派中華電信查外部干擾

打烊時間進店！甕窯雞店員猛盯趕客「要走了沒」　他只吃1小時火大

柚子皮別扔！農糧署「4招簡單加工」超實用　洗碗精、蚊香教你做

路上驚見「逃離公婆」的代價！　一票投降了：還是忍一忍吧

再等63年才能拆！女王親筆寫下「這封信」　神秘內容只有她知

恐怖中秋夜大亂鬥！4車追逐撞成一團　棍棒板凳飛天飛畫面曝

女王移靈路線曝光！行經愛丁堡抵達倫敦　與菲利普親王相伴長眠

搶先Disney+！　Netflix平價廣告方案傳11月推出

星巴克9／12起推買一送一　連假開工4間連鎖咖啡優惠懶人包

好巧？與黃珊珊在東門市場「買菜」相遇　陳佩琪：路過可當地陪

911恐攻讓英國女王「打破600年王室傳統」　現場演奏曲逼哭眾人

快訊／國家警報響了！豪雨彈狂轟新北 　「山區防暴雨」

飆生涯最速火球卻提前退場！大谷翔平中指破皮要大家別擔心

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

生活熱門新聞

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

女滑交友軟體遇失戀男　前任秒崩

遭轟歧視懷孕女員工　廖老大還原始末

中颱梅花增強！最快明晨5：30海警

大樂透1億頭獎「瞬間變6萬9」　他公開號碼超想哭

小鋼炮梅花海警發布！雨彈來襲　5縣市大雨特報

快訊／梅花8：30海警　暴風圈侵襲率曝

坐公車遇搔擾　情侶AirDrop神救援

梅花還會增強！搖搖晃晃北上　風雨最大地區曝

小叔全家烤肉吃飽秒閃　神隊友解套

小鋼炮梅花中颱海警發布！　「首波警戒範圍」曝光

更多熱門

相關新聞

自小客鬼切害慘白車　180度翻覆釀2傷

自小客鬼切害慘白車　180度翻覆釀2傷

宜蘭縣羅東鎮6日晚間7時許發生一起車禍事故，一輛自小客車行經純精路口時，疑似違規變換車道，擦撞另輛白色轎車、導致其當場180度翻覆，幸白車駕駛及乘客僅受到輕微擦挫傷。

客環保杯放到發臭　店員幫洗到崩潰

客環保杯放到發臭　店員幫洗到崩潰

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

礁溪長榮鳳凰酒店冒濃煙　522客人今晚全免費

加社區群組　他看住戶訊息傻了：許願池？

加社區群組　他看住戶訊息傻了：許願池？

即／夫妻登南湖大山　她滑倒胸部以下無知覺待援

即／夫妻登南湖大山　她滑倒胸部以下無知覺待援

關鍵字：

甕窯雞趕客做生意宜蘭爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

林襄中秋節烤肉照「沒穿內衣」

南韓大咖男演員吸毒被捕！

即／找到了！距腦漿處10m尋獲男山友遺體

北科大男女「天台激戰」　3動作畫面曝光

大學教授拿掃把對決獼猴！影片萬人瘋傳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

男生都愛大奶？網吵翻　最美博士揭「2害羞原因」

蛋蛋的哀傷！　外送員出電梯遭狗咬下體爆血影片曝

老公上了小孩同學的媽　正宮無畏走光猛虎撲小三

刺青爸陪女兒寫作業！突秀1手勢嚇壞網

垃圾桶飄臭味！竟是室友對它洩慾　射了3、4發

廖老大道歉了！鬆口認臭幹譙館長很沒水準

賞鳥船疑「被鯨魚撞翻」釀5死！求救畫面曝

黃小柔二女兒「屁股整個皮脫掉」！

女滑交友軟體遇失戀男　前任秒崩

更多

最夯影音

更多
具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒

具俊曄秀廚藝！陪大S過中秋　「幫擺餐具」嚇到小S二女兒
楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

楊丞琳再唱《曖昧》賀軍翔來了　「齊悅最喜歡阿猛了」吸回憶殺

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

尪駕新保時捷酒駕翻車　爬橋逃跑滑倒...妻傻眼

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

萌弟伸手拿餐老闆卻給別人　掩飾尷尬「假裝做操」媽笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

男入伍前髮型被友人剃成「，」　下秒變刺刀原地突刺全場笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面