女王逝世「滿滿獻花」到哪去？　英國民眾1善舉獲激賞

圖文／鏡週刊

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間8日下午在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡安詳離世，享耆壽96歲。女王過世後，數以萬計的英國民眾到王室住所外頭獻花、送禮物。有人好奇，這些花之後會到哪去了？英國人有相當好的做法！

女王過世後，成千上萬的民眾到白金漢宮外頭送花、寫卡片、送玩具、蠟燭等，向他們最愛的女王致敬。官方早前表示，這些花、禮物、卡片等，會被轉送到白金漢宮附近的綠園（Green Park）供人欣賞，如今，占地19公頃的綠園已成花海。

這些花束在綠園展出後將被作為堆肥，對皇家園丁而言，最艱鉅的任務就是把花束上的包裝紙拆除，不過有許多熱心的民眾，一路賞花，一路幫忙把包裝紙拆掉，展現社區意識。除白金漢宮外，巴爾莫勒爾、桑德令罕府和溫莎古堡等王室住所都能看到眾多的花束和卡片、禮物。

事實上，過去有王室成員過世時，王室都會擬定獻花和送禮指南，例如1997年戴安娜王妃過世後，民眾獻給她的花束被作為肯辛頓宮花園的堆肥，卡片會被蒐集交給戴妃的家屬，有些禮物如泰迪熊、香檳會轉送給病人、長輩和孩子們，玩具也會被送到玩具圖書館。





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