白金漢宮耗資136億翻修中！　查爾斯國王先暫居舊住所

▲白金漢宮。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世於8日辭世後，其長子繼位為國王查爾斯三世，而作為英國君主，傳統上會居住在白金漢宮，不過目前白金漢宮正在進行一項為期10年、耗資3.69億英鎊（約台幣136億元）的翻修工程，因此短時間內查爾斯國王仍會待在原本的住所，白金漢宮僅為公務使用。

▲白金漢宮自1837年以來就一直是英國君主在倫敦的官方住所。（圖／CFP）



根據《獨立報》報導，自1837年以來，白金漢宮（Buckingham Palace）就一直是英國君主在倫敦的官方住所，裡面共有775間房間，包含19間國事房、52間王室與貴賓臥房、188間員工臥室、92間辦公室和78間浴室。

白金漢宮每年夏天都會接待大約50萬名遊客，為了確保建築安全，目前白金漢宮正在進行為期10年的翻修工程，耗資3.69億英鎊，工程範圍包含更新電線、水管和暖氣系統，還會安裝新的電梯。

▲查爾斯國王目前的住所克萊倫斯宮（Clarence House）。（圖／翻攝自The Royal Household）



據了解，查爾斯和卡蜜拉會繼續住在距離白金漢宮僅幾步之遙的克萊倫斯宮（Clarence House），白金漢宮僅先作為辦公使用，且女王才剛離世，出於尊重，未來白金漢宮等王室宅邸該如何分配還有待決定。

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