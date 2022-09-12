尹錫悅將出席英女王國葬！7天5夜造訪英美加　擬推動會晤拜登與岸田

▲尹錫悅前往英國駐韓大使館，針對女王伊莉莎白二世駕崩的消息致哀。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

英國女王伊莉莎白二世於當地時間8日駕崩，享耆壽96歲。對此，南韓總統尹錫悅決定代表南韓前往英國出席女王的國葬，他特別規劃了7天5夜、橫跨英美加3國的尋訪之旅，20日出席聯合國大會演說，同時他計畫與美國總統拜登、日本首相岸田文雄各自展開雙邊會談。

根據《韓聯社》，尹錫悅將從本月18日起展開長達7天5夜的海外出訪行程，首先於當地時間19日抵達並出席位於英國倫敦的女王伊莉莎白二世的國葬，之後再飛往美國紐約，出席20日的聯合國大會，目前正推動安排與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）展開會談。

南韓總統辦公室國家安保室長金聖翰（김성한）於今（12）日表示，「此次（總統尹錫悅）出訪海外的目的，在於加強與共享核心價值的盟國之間的連結，擴大經濟與外交上的基礎。本屆聯合國大會的主題，在於國際社會如何面臨史無前例的『分水嶺』（Watershed moment），以及共同探尋出面對多重危機時的解決之道。」

金聖翰表示，尹錫悅抵達倫敦後將會出席女王伊莉莎白二世的國葬，向英國民眾以及王室成員慰問，「尹錫悅總統決定出席國葬，乃因考量到韓英關係的重性、女王伊莉莎白二世的功績，以及女王過去展現出對於韓國的喜愛等。

金聖翰轉述尹錫悅對於女王的評價，「身為英國歷史上任期最長的君王，女王不僅扮演大英國協成員國之間的核心要角，在冷戰與之後時期更親身實踐自由主義國家之間的聯盟。」

金聖翰強調，尹錫悅將透過此次出席國葬期間，與共享自由民主主義為核心價值的國家領導人展開會晤，追求與國際社會之間的結盟；而20日將會在聯合國大會發表首場演說，計畫與主要國家的領導人、聯合國祕書長進行雙邊會談，同時推動與當地僑民見面。

另外，金聖翰也透露，目前南韓當局正透過檯面下的外交手段與美國、日本進行磋商，盼能達成與拜登、岸田文雄之間的會談。