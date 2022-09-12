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大陸 大陸焦點 特派現場

慎入！飆車仔重摔被輾爆　身首異處斷兩截

慎入！飆車仔重摔被輾爆斷頭，身首異處斷兩截飛拋。（翻自《黑料不打烊》）

圖文／鏡週刊

中國海南海口地區，在本月6日發生一起恐怖車禍，一名機車騎士在一條大馬路上重摔後，剛好被一輛駛來的轎車直接輾過，導致騎士當場身首異處慘死。不過事後警方也證實，機車騎士有違法行為，民眾拍攝的影片可見，騎士是一名飆車仔。

據悉事發在6日的凌晨2時多，當時有民眾發現，在美苑路上，有多名騎士騎著改裝的機車在大馬路上飆行，甚至還有騎士玩起特技。但過不久，其中一名騎士突然重摔，從民眾拍攝的影片可見，一輛機車快速在馬路上滑行，甚至摩擦出火光。

網友畫出身首異處的狀況。（翻自《黑料不打烊》）
男子被發現時，頭顱已經不見。（翻自《黑料不打烊》）

現場民眾發現狀況後，立刻上前查看，但發現機車上沒有人，騎士已被飛拋出去。更慘的是，騎士被發現倒在路上，但頭顱已經不見，最後警方在馬路的另一端，發現騎士的頭部。

民眾拍到事發前，還有一群飆車仔飆車。（翻自微博）
騎士發生事故瞬間，機車在高速下磨出火花。（翻自微博）

目擊者指出，這名飆車仔重摔在地後，隨即被一輛剛好駛來的駕車輾壓，導致騎士整個頭部被輾過去，更造成身首異處的慘狀。警方表示，目前已掌握騎士的身分，是一名男子，下一步將試圖尋找死者的家屬。警方也表示，相信死者沒有酒駕，但機車疑有非法改裝。

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