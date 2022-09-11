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快訊／梅花發威！北市今18時起　開放2區疏散門「周邊紅黃線停車」

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▲受梅花颱風外圍環流影響，北市開放部分區域紅黃線停車。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

中颱梅花強度持續增強，受颱風外圍環流影響，北市水利處表示，淡水河沿線「桂林、貴陽、延平、玉泉、大稻埕、國順、敦煌」及新店溪「華翠、華江」疏散門將於18時執行疏散門「只出不進」管制，對此，北市交通局指出，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自18時起開放疏散門周邊區域寬度8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。

北市交通局表示，因應（萬華、大同）區部分疏散門及越堤道路自18時起實施只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，自18時起開放疏散門周邊區域寬度8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。開放停車範圍如下：

一、萬華區：

康定路以西
萬大路（艋舺大道至西藏路）以西
西藏路（萬大路至中華路）以南
中華路2段（西藏路至水源路）以西之區域範圍

區域範圍內：水源快速道路（不含）、環河南路1、3段（不含）、環河南路2段（不含環河南路3段至西藏路）、環河快速道路（不含）、萬大路（東園街至新3號疏散門、華中疏散門不含）。

二、大同區：

涼州街（環河北路至延平北路）以南
市民大道（不含環河北路至延平北路）以北
延平北路（市民大道至涼州街）以西
環河北路（市民大道至涼州街）以東之區域範圍

北市交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

交通局指出，另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

對於恢復紅黃線禁止停車管制之時間，交通局則表示，將另行發布新聞稿通知。

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