「瞇眼梅花」剎車黏台路徑曝！2天更猛紫爆豪雨　一張圖看全台變天

▲梅花張開颱風眼緊貼著台灣北上。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

第12號中度颱風「梅花」（Muifa）來到台北東南方約340公里海面上，中央氣象局指出，由於颱風行進速度持續減慢，明天（12日）更為靠近台灣，北台灣雨勢更明顯，將有局部豪雨發生，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對東半部及北部海面構成威脅，依據最新路徑預估，梅花往北轉北北西偏，發布陸警機率漸低，未來兩天將是最接近台灣、影響最明顯的時候。

氣象局簡任技正伍婉華預報，12、13日（周一、二）兩天是梅花颱風最靠近台灣的時候，各地沿海都有強陣風，西半部、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有8至9級強陣風。北部、東北部將有強降雨，預估未來颱風仍以較慢速度，從台灣東方海面北上，未來兩天受其外圍環流影響，風浪增強，且明天更強，已經觀測到基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及馬祖有長浪，且將持續到14日（周三）。

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梅花颱風外圍環流甩雨，伍婉華指出，北部、東北部今天整天下雨，下半天起往南擴展，最主要降雨熱區在北部，山區比平地多，最大雨量落在新北烏來達306毫米，桃園復興209毫米，已經達到豪雨等級，新竹、苗栗和台中山區也有局部大雨，隨著外圍環流一波波移入較強對流，每小時可達7、80毫米降雨，隨著颱風移動、慢慢靠近的過程中，環流將給陸地帶來降雨，明天北部、東北部一整天降雨，其他各地斷續下雨，最快14日颱風順利向北移動。

▼梅花颱風最新路徑預測往北轉北北西行進。（圖／中央氣象局）



▼梅花持續發布海警，北部、東北部防豪雨。

【21:20豪雨特報】受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北至苗栗、宜蘭地區及台北、台中、南投山區有局部大雨發生的機率。

大豪雨警戒地區－新北市。

豪雨警戒地區－桃園市。

大雨警戒地區－基隆市、台北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣。

根據氣象局觀測，今晚8時梅花颱風中心位置在台北東南東方約340公里海面上，逐漸減慢以時速9轉6公里速度，向北轉北北西移動，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風，瞬間之最大陣風每秒53公尺，相當於16級風，7級風暴風半徑150公里，10級風暴風半徑50公里。

▼梅花颱風7級暴風半徑達150公里。（圖／翻攝RAMMB）



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