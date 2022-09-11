20大下月登場　北京全力防堵疫情「抵京7天內不聚餐、聚會」

▲北京中國傳媒大學封閉管理。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中共20大將於10月中登場，北京防疫措施再升級，要求進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，並開展3天2檢（抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、抵京72小時內完成第二次核酸檢測），職工假期返工前48小時內應進行1次核酸檢測，陰性結果出來前暫緩返工。

北京近日爆出多起校園群聚感染疫情，北京市官方11日下午召開記者會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京連續出現多起高校聚集性疫情，均為京外進返京人員引發。

徐和建指出，「這時刻警醒我們，要始終繃緊防疫這根弦，抓好首都疫情防控，打贏校園疫情殲滅戰，織密織嚴首都疫情防控網，確保人民群眾身體健康和生命安全，確保首都安全。」

徐和建也宣布，社會面疫情防控要常抓不懈，進入公共場所及社區（村），乘坐公共交通工具，要嚴格掃碼、測溫、查驗72小時內核酸陰性證明。各小區（村）加強卡口管理，嚴格落實查驗要求。公園、景區要落實「預約、限量、錯峰」要求。

徐和建說，進返京人員抵京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，開展3天2檢（抵京24小時內完成一次核酸檢測，間隔24小時後、抵京72小時內完成第二次核酸檢測），涉疫風險人員配合落實居家（居店）健康監測等防疫措施。

徐和建還說，在京單位履行防疫責任，職工假期返崗前48小時內應進行1次核酸檢測，檢測陰性結果未出之前或有疑似症狀的暫緩返崗。