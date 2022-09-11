北京3所學校爆出疫情　1名學生陽性「全校萬人封閉管理」

▲中國傳媒大學封閉管理。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京朝陽區的中國傳媒大學9日下午發現1例新冠陽性病例，校方隨即宣布實施「應急封閉管理」，校內超過萬名的師生都被禁止隨意進出，並有500多名與陽性病例居住在同一棟樓的學生及教職員被轉運至集中隔離點。

中國傳媒大學10日表示，9日，學校接到北京市朝陽區疾控中心告知，有1例新冠肺炎疑似陽性病例係中國傳媒大學在校學生，「學校高度重視，快字當頭，立即啟動應急預案，自17時起對校園實行應急封閉管理，堅決阻斷病毒傳播，守護廣大師生的平安健康。」

中國傳媒大學黨委副書記李眾也在北京市官方的記者會上指出，截至9日，學校共有在校學生10227人，分佈在梆子井公寓（位於校外，共有5棟樓宇、981間宿舍），校內學生公寓（共有12棟樓宇、1416間宿舍），中藍學生公寓（共有2棟樓宇、999間宿舍）；學校的教職工人數共計2814人，目前在校教職工人數1028人。

李眾提到，涉疫學生所在的36號樓共有488名學生入住，需全員轉運，轉運工作在屬地的大力支持下，於9日晚間開始，按照轉運要求，屬地安排8輛客車專門負責轉運工作，按25人一輛車編組，教師跟車帶隊，將學生有序轉運至集中隔離點，截至10日凌晨，36號樓485名學生、19名教師、5名後勤員工已全部完成轉運，進行集中隔離。

除了中國傳媒大學外，北京另外兩所學校先前也都傳出病例，分別為北京化工大學昌平校區，以及中央民族大學附屬中學。據北京市衛健委通報，9月9日0時至24時，北京新增16例本土確診病例，均為隔離觀察人員（含2例無症狀感染者轉確診病例），分別現住北京化工大學昌平校區及中央民族大學附屬中學。