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港媒：中共20大修黨章 「兩個確立」預料將寫入

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

▲中共20大將於10月中登場。（圖／路透社）

文／中央社台北10日電

中共第20次全國代表大會10月將登場，據中共中央政治局會議昨天公布的內容，20大將修改黨章。星島日報引述分析指出，「兩個確立」可能加入黨章，進一步提升中共總書記習近平的地位。

新華社報導，習近平昨天主持政治局會議，研究19屆中央委員會向20大的報告稿、「中國共產黨章程（修正案）」稿、19屆中央紀律檢查委員會向20大的工作報告稿。上述報告擬提請10月9日召開的19屆七中全會討論。

其中最受關注的是「中國共產黨章程（修正案）」稿，這是官方首度透露20大將修改黨章。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

政治局會議指出，「黨的二十大根據新形勢新任務對黨章進行適當修改，有利於全黨更好學習黨章、遵守黨章、貫徹黨章、維護黨章，更好把中國特色社會主義偉大事業和黨的建設新的偉大工程推向前進。」

新華社公告未透露黨章修改的具體內容，但表示「要把黨的二十大報告確立的重大理論觀點和重大戰略思想寫入黨章，使黨章充分體現馬克思主義中國化時代化最新成果，充分體現黨的十九大以來黨中央提出的治國理政新理念新思想新戰略，明確新形勢下堅持和加強黨的領導、推進全面從嚴治黨的新要求，更好以偉大自我革命引領偉大社會革命」。

對此，香港星島日報今天在報導中引述分析人士指出，官方稱為「新時代最重要政治成果」的「兩個確立」可能寫入中共黨章。「兩個確立」是「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位；確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。

▲▼ 2021、兩會、習近平、李克強、林鄭月娥、維安 、兩會場外、毛澤東、人民大會堂。（圖／路透社）

中共去年底召開的19屆六中全會提出「兩個確立」。中央政策研究室主任江金權在全會會後記者會上強調，「兩個確立」是「時代呼喚、歷史選擇、民心所向」，又說習近平是「當之無愧的黨的核心、人民領袖、軍隊統帥」。

5年前的中共19大也曾修改黨章，加入「習近平新時代中國特色社會主義思想」，成為中共行動指南。習近平成為繼毛澤東、鄧小平之後，名字寫入黨章的中共領導人。

中共20大將於10月16日召開，為期約一週，選舉產生新一屆中央領導層，習近平預料將連任中共總書記、中央軍委主席，並於明年3月的全國人大會議連任國家主席。

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