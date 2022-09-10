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曾瘦到剩32公斤！吳淑珍眼睛突開刀　陳致中曝最新現況

▲前總統陳水扁妻子吳淑珍。（合成圖／陳致中臉書）

▲前總統陳水扁妻子吳淑珍。（合成圖／陳致中臉書）

記者蔡佩珈／台北報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍6月由於確診新冠肺炎入住醫院治療，前陣子出院後體重一度只剩32公斤。陳水扁兒子陳致中10日透過臉書上傳吳淑珍近況照片，提到母親眼睛開刀，盼她早日康復。

陳致中說，母親眼睛開刀，希望她早日康復，因為平安健康是最美好的福氣，他也祝賀大家中秋節全家團圓。

吳淑珍曾在6月確診新冠肺炎，雖然是輕症，但脊髓損傷抵抗力較差，且身體狀況不許可施打疫苗，染疫後依據醫生開得處方箋用藥，副作用讓她全身無力，另外染疫症狀還有嗜睡、拉肚子、沒有食慾，血氧濃度更掉到92、91，加上她胸部以下下半身癱瘓，因腹肌沒辦法使力，有痰也咳不出來，一度住院。

吳淑珍6月下旬出院後，陳水扁透露，她的體重只剩32公斤，且回診抽血檢查需要，抽完血就昏倒，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來，這已經是吳淑珍生活的日常，「阿扁除了全心全力照護，也只能祈願上蒼保佑了」。

事隔3個月，陳致中9月初於臉書上傳一張吳淑珍的照片，氣色看起來頗佳，他說，在中秋節前探親，趁機用手機的人像模式為母親拍張照片，「希望媽媽喜歡兒子的視角」。陳致中今日再上傳吳淑珍照片，可見她左眼上蓋著厚厚的紗布。

▼吳淑珍。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

▲▼吳淑珍。（圖／翻攝自Facebook／陳致中）

吳淑珍長年不良於行，因1985年11月18日為落選台南縣縣長的陳水扁謝票時遇到車禍，遭貨車從巷弄中撞擊，導致下半身癱瘓，終身須依靠輪椅。

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