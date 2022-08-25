騙扁小子黃琪再施詐騙錢上億元　搬愛情牌奏效改判5月

▲黃琪這次愛情牌再奏效，獲輕判5月。（圖，資料照／《ETtoday新聞雲》）

記者吳銘峯／台北報導

曾騙倒前總統陳水扁的「騙扁少年」黃琪，再度施詐術騙錢。他這次隱瞞性別、假冒國泰集團公主蔡佳玲與一名男子交往，又假扮律師詐騙男子的母親上億元。一審將他判刑1年4月、罰10萬元，另處1年2月得易科金之刑。案經上訴，他撤回可易科罰金之刑的上訴，高院25日二審對1年4月部分改判刑5月、得易科罰金15萬元。可上訴。

現年30歲的黃琪，早在14歲時就開始詐騙生活。他16歲時假冒塔羅牌大師，為當時官司纏身的前總統陳水扁算命，騙倒陳水扁而聲名大噪。而他詐騙手法變化多端，多次進出監獄，還傳出在獄中幫獄友口交；此外他也冒充頂新集團少東魏宏帆、國泰集團蔡鎮宇的獨生女蔡佳玲、就連投資教父、歌手張清芳的前夫宋學仁、影星林青霞助理等人，都被他冒充，他也因此爽住飯店、開名車，甚至辦黑卡。檢警也多次在他帳戶中查扣數千萬元的現金，財力驚人。

他2016年間假冒蔡佳玲親戚的名義，詐騙車商提供市價400萬以上的Audi A8超跑，爽開十來天；又冒名開證券戶頭、租屋等，一審雖遭判刑1年2月。但二審時他搬出感情牌，騙說當時為了愛一個人，才做了這些事，傻了這麼久，「現在終於醒了」，知道未來要多愛自己一點；他沒有期望法官輕判，但希望自已未來看到這份判決書，能提醒自己要更愛自已。合議庭法官也被他騙過，最後輕判6月，還在判決書中祝福他「勇敢面對荒唐過去，走向美好踏實人生」。

至於這次遭起訴判刑的案件，是他2018年間，隱瞞性別並假冒蔡佳玲身分，與林姓男子交往，再向林男母親詐騙，宣稱可以升等VIP；還假冒律師誘騙林男母親投資房地產、打官司等等，總計從林男母親身上騙得上億元。另外他也假冒宋學仁的助理，找上台大永齡健康研究院院長楊泮池喬病床床位；疫情期間也謊稱自己是香港首富李嘉誠的秘書，向口罩國家隊的公司詐騙1萬個口罩，遭人拆穿。

一審法院將他依「行使偽造準私文書」等罪判刑1年4月、併科罰金10萬元，另處1年2月得易科金之刑，犯罪所得2317萬元沒收。案件上訴第二審，高等法院審理期間，他又打出愛情牌，說自己「渴望那份愛，以為林男會愛我，我做了那麼多的事」，當時做這些事情是為了侍奉「準婆婆」，不敢稍有不從。另外他撤回得易科罰金1年2月刑期部分的上訴，此部分先行定讞。

全案於25日二審宣判，他遭判1年4月部分，高院大多改認定無罪，僅認定他違反《個人資料保護法》，輕判有期徒刑5月、得科罰金15萬元。