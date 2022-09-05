北市選局成廁所大戰！他當年「親手」檢查公廁　讚「陳時中有看到問題」

▲陳水扁親手檢查公廁。（圖／翻攝陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日召開記者會，拋出要把台北市公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，引起爭議。對此，前台北市長陳水扁大讚陳時中，陳水扁表示，自己擔任市長時，就特別注意公廁清潔，還特別用手摸便器是否清潔乾淨、有無尿漬，「由小看大，阿中會是好市長！」

對於陳時中提出「公廁三寶」政策，陳水扁指出，市政建設千頭萬緒但可以由小看大，看不到的工程比看得到的工程重要，衛生下水道地下工程比地面的大建設重要，「陳時中重視公廁問題，阿扁以過來人身分願意給陳時中按讚讚讚。」

陳水扁表示，自己1969年到台北唸書住在五分埔矮房子，一早上大號就要到臭不可聞的公共廁所，只好每天憋著到台大廁所大解放，「阿扁有幸擔任市長對廁所的期望很高，特別抽查被環保局評鑑為優良的公廁，看到表面擦得發亮的便器，特別用手摸摸便器是否清潔乾淨，同時彎腰檢查便器內測是否還有尿漬。很高興阿中看到了，他一定會是好市長！」

對於免治馬桶政策，台北市長柯文哲則表示，也不是不可以，但執政有時候要經驗，社會住宅要不要設免治馬桶也討論過，也有實際演示，後來發現損壞率太高，家用的人員可以訓練，但公廁「很難確保每個來的都會使用」，且「維護費用太高」，所以後來社會住宅就不用了。

柯文哲指出，很多東西他不一定不對，但維護太困難，或許經過10年20年，國民水準高了，大家都習慣使用，要改也可以，但台北市的公廁沒有衛生紙的情況機會太低了，維護能力還不錯，結論就是這樣，「我也不好意思批評他，有實際執政經驗的人就知道這個行不行」。

此外，免治馬桶政策廣告也被外界質疑偷窺爭議，而後團隊也緊急更換影片版本。陳時中稍早已在接受媒體聯訪時表示歉意說，他沒有要騷擾的意思，並強調讓身體更清潔是市民的權利。