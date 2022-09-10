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救柚農！花蓮松成號認購30萬元鶴岡文旦　轉送清潔隊做公益

▲▼松成號公司送200箱柚子給花蓮市公所，指定轉贈給清潔隊、各醫院及安養院等單位。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼松成號公司送200箱柚子給花蓮市公所，指定轉贈給清潔隊、各醫院及安養院等單位。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉鶴岡文旦受到中國大陸拒買的影響，在台灣消費市場造成「多殺多」的情形，柚農血本無歸，欲哭無淚。花蓮縣松成號國際有限公司上月底認購三十多萬元鶴岡文旦，並轉送給花蓮市清潔隊、各醫院及安養院等單位，一來幫助小農，二來慰勞抗疫辛苦的清潔隊員與醫護人員。

▲▼松成號公司送200箱柚子給花蓮市公所，指定轉贈給清潔隊、各醫院及安養院等單位。（圖／花蓮市公所提供，下同）

松成號國際有限公司日前送了200箱柚子給花蓮市公所，指定轉贈給清潔隊、農觀課及工程隊。市長魏嘉賢向松成號董事長廖美燕表達感謝，並頒給感謝狀。

廖美燕說，由於中國大陸拒買台灣的農產水果，以致當季的柚子滯銷，不少柚農辛苦數月就是巴望著中秋前夕採收銷售，卻面臨多殺多的情形。她強調，松成號不止用心於臨終關懷，也著重於社會公益，感受到小農的辛苦，特地以認購的方式，希望能夠解決他們的困境。

▲▼松成號公司送200箱柚子給花蓮市公所，指定轉贈給清潔隊、各醫院及安養院等單位。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉賢表達感謝並頒給感謝狀。

魏嘉賢感謝松成號董事長廖美燕等人對社會的關懷，他表示，松成號在地方深耕一甲子以上，除了提供殯葬服務之外，也經常濟貧扶弱，尤其每逢端午或中秋節，贈送應景的肉粽或月餅給低收入戶、獨居老人或近貧家庭，而在農曆春節前也會送春節禮品讓弱勢家庭感受到節慶的氛圍。這次特地幫助柚農解除困境，並將柚子轉送給醫院及安養院等單位，也感謝對清潔隊員的照顧，期盼花蓮鄉親若在鄰里發現有需要關懷的家庭或個人，也可以向花蓮市公所反映，以提供即時援助。

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