善耕365／ 歷經SARS新冠疫情　持續在醫療現場的志工周宗明

圖、文／善耕365

「當我做服務時，心念有一股熱氣。」熱血志工周宗明。

周大哥一早就到社區的長照據點報到，帶有著溫暖的氣息，與人們親切地問候招呼，並主動向前協助各個大大小小的事項。年近70的他，從擔任醫院志工開始，做過義警、活動志工、環保志工、慈濟志工等各式各樣的志工。

平時電話訊息一來，只要有空他各種協助都來者不拒。回頭看30年的志工之路，周大哥說：「不知不覺時間就過去了，大大小小、各式各樣，同時也讓生活多彩多姿，更加快樂。」

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父親送急診那晚，他決心投入公益，成志工30年

起初會開始想投身公益的志工行列，是因為民國82年父親在半夜臉色突然蒼白，情況緊急，趕到了急診室後，因醫護人員繁忙而焦急等待了許久，在當時內心萬分害怕不知道該怎麼辦。從那時的他一股念頭像熱氣般冒出來「之後要做志工，特別是幫助急診室裡焦急的家屬。」而後父親順利出院，就開始展開志工服務。

周大哥與醫療領域很有緣，在退休前的工作是協助衛生署藥管局載運醫院重要藥品，隨車還會有警車戒護。周大哥退休前，因父親的事因就開始在醫院當志工，就算退休後是在醫院服務台為病人服務，往返醫院已是生活中的一部份。

在急診室服務時，見過各式場面，從中懂得如何應對安撫家屬、危急處理。也會碰上各式各樣的人，如沒錢看病的、詐騙的、喝醉的、不講理的；只要能力所及周大哥都盡可能的協助，並圓滿解決需多事情。他笑說「有次有位病人來服務台，說他身上沒帶錢，是否能借他車錢回家，我看他急需幫助，就借給他。後來他買了樂透，要拿給我，相當有意思。」

▲周大哥與醫院醫生合照，平時在亞東醫院、雙和醫院擔任志工多年，同時也是慈濟的志工。

周大哥在醫院的志工工作已經30年，更是亞東醫院的榮譽志工。服務過程中就算歷經SARS、新冠疫情，周大哥也持續站在醫療現場，用自己的溫馨力量陪伴家屬，協助諸多醫院前線事務，分擔醫護人員的辛勞。

是父母親教會了我—助人能夠快樂得更多

「一切喜歡做善事，都是來自於父親的教導」周大哥憶起小時候，父親是位廚師家中從事賣吃的生意，對人很禮貌客氣，每當遇上有困難沒錢吃飯的人，父親總會慷慨協助他幫助他。因為父親熱於助人，也在周大哥心中養成一顆善的種子。

來自小時候後的耳濡目染，周大哥於據點或各式公益活動現場，也協助義煮的服務。採訪這天9點半開始，他就在料理準備社區長者的午餐，周大哥一邊煮菜，據點的其他人正唱著歌，自己也跟著唱了起來。

「就像這樣一邊煮煮菜、一邊聽歌唱歌，生活就是這樣簡單快樂。」周大哥笑說。

走進需要的地方，自閉症孩子問: 「你還會再來嗎？」

有次參與的志工活動是協助自閉症兒烤肉，自閉症兒一邊吃肉一邊開心的向他互動，並不斷問他「你什麼時候還會再來？」 那位自閉症兒的笑顏一直停在周大哥心頭，能帶給別人快樂的感覺很好，小小善舉可以點亮別人的心，也點亮自己。

憶起從事公益服務後印象深刻的經驗，周大哥興奮分享到「有次夢到一位曾幫助過的人，來到他的夢裡很開心的對我一直揮手一直笑，隔天我想打給去他們家關心他，才發現他竟然已經過世了，他的家人向我說到他是很快樂地離開人世。」這個託夢經驗讓周大哥覺得神奇的難以忘懷。

善念、同理，持續作助人的事。

「我覺得人的因緣果報是真的。」憶起許多公益服務，周大哥表示冥冥之中，生命一定會有所回饋。在路上車子拋錨總會有人出手相救， 或是先前工作駕駛中送藥時，在高速下被擦撞到，卻平安無事。

周大哥認為志工服務不只是服務，還有去同理他人，付諸善念的一點一滴讓生活周遭有所改變，讓身旁的人感到快樂，自己也會跟著快樂。

「我想我會做到不能做為止。在幫助人中，其實也是在幫助自己。」他希望更多人能加入助人的行列，讓幫助人行善循環下去，願每個人都能在生活中付出行動去幫助他人。

● 原文取自【善耕365公益媒合平台】《 歷經SARS、新冠疫情，持續在醫療現場的志工— 周宗明》