快訊／國道1號下營區北上296K傳火燒車　車上滿載文旦被燒燬

記者林悅／台南報導

國道1號下營區北上296K處，9日晚上8時32分許傳出大貨車火燒車事件，台南市消防局據報出動麻豆、安定等消防分隊消防人車前往搶救，消防人員發現起火的是大貨車，上面載滿文旦，消防人員馬上射水搶救，在晚上9時3分許撲滅火勢，但車體及車上滿載的文旦部分被燒燬，有的文旦、蔬果散落車道上，幸好無人員傷亡，惟造成國道大塞車，起火原因及相關責任由國道第四大隊調查處理中。

▲國道1號下營區北上296K處，9日晚上8時32分許傳出大貨車火燒車事件，台南市消防局據報出動麻豆、安定等消防分隊消防人車前往搶救。（圖／民眾提供，下同）

國道警察第四大隊指出，駕駛人30歲廖姓男子駕駛大貨車，行經案發地點時，車輛因右前輪爆胎將車輛停至外側路肩後，車輛開始起火燃燒，該車駕駛及車上乘客共2人皆未受傷，由新營分隊到場處理，另通報台南市消防局到場將火勢撲滅，及通報南區交控中心事故處理小組到場協處。

第四大隊巡邏車於晚上8時38分抵達，台南市消防局人員8時44分抵達， 晚上9時5分封閉外側車道，火勢於9時3分撲滅，現場仍在處理、尚未排除，確切起火原因由台南市消防局鑑定研判。

國道警察第四大隊呼籲用路人平時應注意車輛機件保養，避免於行車途中發生類似事件，以維護自身及他人的行車安全。