　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人、弱勢團體

▲特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人和弱勢團體。（圖／台北市高中學生家長會聯合會提供）

▲「台北市高中學生家長會聯合會」與其他學生會，在啟明學校聯合舉辦中秋活動。（圖／台北市高中學生家長會聯合會提供，下同）

生活中心／綜合報導

中秋節即將來臨，「台北市高中學生家長會聯合會」攜手「台北市國小學生家長會聯合會」、「台北市國中學生家長會聯合會」和「台北市高職學生家長會聯合會」聯合舉辦「聯合傳愛．幸福中秋–特別的愛．給特別的您」活動，今天在啟明學校溫馨舉行，透過活動讓社會大眾更了解特教孩子們的特質與能力，以及特教孩子也能付出關懷！

▲特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人和弱勢團體。（圖／台北市高中學生家長會聯合會提供）

▲特教孩子親手做綠豆糕禮盒，贈予平宅住戶、社區老人和弱勢團體。

此次活動特別邀請台北市立啟明學校和台北市立特殊教育學校孩童及親師生與會長、四學層聯合會夥伴、志工一起同手作中秋禮盒，台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川指出，「透過這樣以愛傳愛的方式，在溫馨、友善、熱情的氛圍下，讓特教孩子們親手製作綠豆糕禮盒贈予平宅住戶、社區老人和弱勢團體，讓社會大眾知道特教孩子們除了被關懷外，在能力所及之下也願意付出關懷，進而融入社會，更能了解特教孩子們的特質與能力」。

▲特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人和弱勢團體。（圖／台北市高中學生家長會聯合會提供）

▲特教孩子也能付出關懷，讓溫馨氛圍散播社會各角落。

另外，也特別邀請台北市立啟明學校「北明音樂班」進行溫暖人心的表演，表演的三個曲目，分別是動漫神曲「千本櫻」、「Elvis Presley - Can't Help Falling In Love」及合唱「天使」，隨後也邀請平宅住戶、士林老人福利中心及弱勢團體代表出席接受由特教孩童親手製作的綠豆糕禮盒，以愛為名傳遞社區關懷據點，讓溫馨氛圍散播社會各角落。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了
昔日館前「店王」養蚊近2年　開價每月360萬求租
快訊／北市杭州南路傳槍響！　莽男朝友人腹部開槍
快訊／連假前出包！台鐵號誌故障列車大誤點「逾45分」
中秋連假變天！「颱風＋東北風」夾擊甩雨彈
iPhone 14可0元帶走！電信業者預約優惠方案、資費大盤
快訊／追逐影片曝！高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車
《玩很大》最終章！最後的晚餐「揭心裡話」班底全哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人、弱勢團體

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人、弱勢團體

滿意統一獅合約　宋文華：最快速度上一軍

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

山中爆蟲蟲危機！《朝鮮精神科醫師》男星拍戲邊吃蟲：攝取蛋白質

味全龍回饋花蓮贈球　開設棒球教室扎根基層

月餅要選白天吃！營養師激推「3招不怕肥」：吞顆蛋再吃

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

茶二代轉型改種咖啡闖出一片天　咖啡大賞冠軍豆拍出49萬天價

法式飾品秋季照樣繽紛浪漫　結實纍纍葡萄呼應豐饒意象

女警林宥楹攻佔外事警察雙榜單　年底受訓後將任巡官

台86線2大受惠區出列　中古電梯大樓7年價漲66%

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

公益熱門新聞

特教孩子做綠豆糕禮盒　贈社區老人

《部落抓風味》ETtoday 3/5首播

戒治所家庭日　爸爸的眼淚助浪子回頭

愛的早餐偏鄉童上大學前夕感謝東森

體貼候診苦！東森捐三總防疫帳篷

暖心！「惜食廚房」送餐盒挺醫護

炎亞綸親赴部落　愛心捐至善3年

更生人阿凱受邀當講師鼓勵就業

文青站出來！瀚邦文學獎最高6萬

前獅子會總監楊燦煌與楊宗翰率家族捐出第七台捐血車

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

半伴青年育幼院改造計畫替孩子找溫馨

東森捐贈39萬片特製口罩　感謝北榮

疫情衝擊！弱勢女學生付不出學費

更多熱門

相關新聞

返鄉+下班車潮！國道多處路段「塞成停車場」　國5恐堵到半夜

返鄉+下班車潮！國道多處路段「塞成停車場」　國5恐堵到半夜

今國道出現中秋連假首波返鄉車潮，夾雜下班車潮越晚越塞，下午5時過後，國5南下石碇到坪林壅塞，時速僅30多公里；國1和國3北中南局部路段也出現塞車。

中秋夜變天！颱風梅花西偏更近台

中秋夜變天！颱風梅花西偏更近台

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

86條國道客運連假祭優惠！票價約85折　「仍有7成空位可搶」

連假6省道「魔王時段」曝　恐連塞12小時

連假6省道「魔王時段」曝　恐連塞12小時

陸多航司推1607條賞月航班　南航「昆明飛浦東」2.5小時明月相伴

陸多航司推1607條賞月航班　南航「昆明飛浦東」2.5小時明月相伴

關鍵字：

特教孩子中秋中秋節弱勢弱勢團體老人公益

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面