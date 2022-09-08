特教孩子也能付出關懷！親做綠豆糕禮盒贈社區老人、弱勢團體

▲「台北市高中學生家長會聯合會」與其他學生會，在啟明學校聯合舉辦中秋活動。（圖／台北市高中學生家長會聯合會提供，下同）



生活中心／綜合報導

中秋節即將來臨，「台北市高中學生家長會聯合會」攜手「台北市國小學生家長會聯合會」、「台北市國中學生家長會聯合會」和「台北市高職學生家長會聯合會」聯合舉辦「聯合傳愛．幸福中秋–特別的愛．給特別的您」活動，今天在啟明學校溫馨舉行，透過活動讓社會大眾更了解特教孩子們的特質與能力，以及特教孩子也能付出關懷！

▲特教孩子親手做綠豆糕禮盒，贈予平宅住戶、社區老人和弱勢團體。



此次活動特別邀請台北市立啟明學校和台北市立特殊教育學校孩童及親師生與會長、四學層聯合會夥伴、志工一起同手作中秋禮盒，台北市高中學生家長會聯合會總會長張文川指出，「透過這樣以愛傳愛的方式，在溫馨、友善、熱情的氛圍下，讓特教孩子們親手製作綠豆糕禮盒贈予平宅住戶、社區老人和弱勢團體，讓社會大眾知道特教孩子們除了被關懷外，在能力所及之下也願意付出關懷，進而融入社會，更能了解特教孩子們的特質與能力」。

▲特教孩子也能付出關懷，讓溫馨氛圍散播社會各角落。



另外，也特別邀請台北市立啟明學校「北明音樂班」進行溫暖人心的表演，表演的三個曲目，分別是動漫神曲「千本櫻」、「Elvis Presley - Can't Help Falling In Love」及合唱「天使」，隨後也邀請平宅住戶、士林老人福利中心及弱勢團體代表出席接受由特教孩童親手製作的綠豆糕禮盒，以愛為名傳遞社區關懷據點，讓溫馨氛圍散播社會各角落。