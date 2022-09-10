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查爾斯三世對首相吐真言！首曝女王駕崩心聲：這是我最害怕的時刻

記者葉睿涵／綜合報導

英國新任國王查爾斯三世在當地9日接見首相特拉斯（Liz Truss），並在2人的會面中直言，母親伊麗莎白二世的離去是他「一直以來最害怕」的時刻。

綜合英媒報導，查爾斯三世9日從蘇格蘭返回倫敦後，在白金漢宮接見了3天前剛接受女王任命的新首相特拉斯。從現場畫面可見，身著樸素黑色連衣裙的特拉斯，在王宮人員的帶領下進入查爾斯三世所在的房間。行完屈膝禮後，她上前與查爾斯三世握手，並與新王展開第一次對話。

▲▼查爾斯三世9日在白金漢宮接見特拉斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯三世9日在白金漢宮接見特拉斯，並坦言女王辭世是他「最害怕的時刻」。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯三世與特拉斯握手時表示，他很高興能在特拉斯如此忙碌之時見面，並稱讚特拉斯與在白金漢宮外悼念女王的人一樣溫暖；特拉斯也順勢向新王表達哀悼之情。查爾斯三世隨後坦言，「這（指女王辭世）是我一直以來最害怕的時刻，我相信很多人都和我一樣，但我們還是得努力繼續走下去。」

▲▼英國女王伊莉莎白二世接見新總理特拉斯。（圖／路透社）

▲英女王逝世前2天才剛任命特拉斯為新一任首相。（圖／路透社）

特拉斯日前在接獲女王死訊後，曾在演講中將女王的逝世形容為「對國家和世界的巨大衝擊」。她形容，女王是「建立現代英國的磐石」，「英國之所以成為今天的偉大國家，是因為她，女王是大不列顛的精神，這種精神將永存」。特拉斯也呼籲國人團結支持新王查爾斯三世，幫助國王承擔重大責任。

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