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女王生前最後狀態曝！身體虛弱仍心繫烏俄　知情人：她還很樂觀

記者葉睿涵／編譯

英女王伊麗莎白二世在當地8日駕崩，消息傳出後震驚世人。一位曾在女王逝世前幾天見過她的牧師形容，女王在生命最後階段仍看起來精力充沛，對生活也十分樂觀，甚至還持續關注著歐洲時事與烏俄戰爭的發展。

據路透社報導，格林希爾茲牧師（Rev Iain Greenshields）是蘇格蘭教會的主持，他經常受邀到當地教堂佈道，女王下榻在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）時，偶爾也會參加格林希爾茲牧師的佈道會。

在女王逝世的前幾天，格林希爾茲牧師曾受邀與她共進午餐，而這名牧師最近也曝光了女王當時的狀態，「說實話，我在聽到女王駕崩的消息時非常驚訝，因為我前幾天見到她時，完全看不出來女王的身體有什麼嚴重狀況，而且以她這個年齡來說，她可以說是精力充沛、十分放鬆。」

▲▼英女王在巴爾莫勒爾堡度過了人生最後階段。（圖／路透）

▲英女王在巴爾莫勒爾堡度過了人生最後階段。（圖／路透）

格林希爾茲牧師補充道，「女王一開始看起來很虛弱，畢竟她已經96歲了，但她一坐下來說話，你就知道坐在你面前的人是女王。我們聊了不少與童年相關的話題，女王告訴我她在40年前曾養過一匹馬，這匹馬為她贏得了一些比賽，而且她小時候就很愛和父母一起來到巴爾莫勒爾堡。」

格林希爾茲牧師形容，即使在生命的最後階段，女王還是一如往常地保持樂觀，待人也很親切，「她會問候每個人都過得怎麼樣，以確保每個人都得到良好的照顧、輕鬆自在」。2人當時還談到了烏俄戰爭，「女王對烏克蘭的事感到十分惱火，作為一個曾在歐洲經歷過戰爭的人，她顯然不願意見到歐洲再起烽火」。

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