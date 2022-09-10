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英國女王逝世改朝換代　哈利與王室互動將受關注

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲哈利王子與伊麗莎白女王。（圖／路透）

文／中央社

英國女王伊麗莎白二世過世後的早晨，哈利王子（Prince Harry）今天在蘇格蘭亞伯丁（Aberdeen）登機前，向陪他走過停機坪並安慰他的機場員工致意，拍了拍對方的肩膀。

哈利這一舉動展現了他溫暖、和藹可親的特質，他的個性平易近人，一直都是最受歡迎的王室成員之一，直到他決定退下王室職務，導致王室家族出現了裂痕，至今緊繃的關係尚未緩解。

路透社報導，女王最親密的家屬在她彌留時刻趕到她身邊時，哈利是昨天最後一個抵達巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle），也是今天第一個離開的親人，反映了他已不再是王室核心圈的一員。

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲哈利王子向陪他走過停機坪並安慰他的機場員工致意。（圖／路透）

哈利與他的祖母曾度過歡樂時光，他們2016年同框拍了一段趣味影片，回應美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒在永不屈服運動會（Invictus Games）開幕前開的玩笑，俏皮地跟著做出扔麥克風的動作，展現親密的祖孫情。永不屈服運動會是哈利為身障退役軍人發起的運動競賽。

但在伊麗莎白二世（Elizabeth II）過世時，哈利出現在英國純屬巧合，且在女王逝世前，哈利與妻子梅根（Meghan）從美國返回英國，原本也未安排與女王和其他王室家人見面。他們夫妻倆目前定居的美國。

隨著王室的大家長過世，英國王室的動態肯定將出現變化，伊麗莎白二世葬禮盛大舉行的同時，觀察家將密切關注哈利與王室的關係是否有緩解跡象。王室成員如何對待哈利、梅根與他們的孩子，將是後伊麗莎白二世時代的關鍵看點，這是讓溫莎王朝（House of Windsor）持續受到全球關注的家庭劇之一。

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲哈利夫婦完全搬到美國加州生活。（圖／路透）

新國王查爾斯三世（King Charles III）今天在作為君主的第一次演說中，表示希望王室成員的關係可以融冰。他說：「我也想向哈利與梅根表達我對他們的愛，他們持續在海外建立他們的生活。」

根據王室規定，君主的孫子會自動成為王子或公主，現在哈利的父親查爾斯成為國王，哈利的孩子3歲的亞契（Archie）、1歲的莉莉貝（Lilibet）獲得崇高的頭銜。哈利夫婦是以女王的兒時暱稱莉莉貝為女兒取名。但光是這樣的新頭銜仍不太可能有助和解，讓哈利與查爾斯或他與現在成為王位繼承人的兄長威廉王子（Prince William）重修舊好。

黛安娜王妃（Princess Diana）1997年出車禍身亡時，威廉當年15歲、哈利12歲，兩人多年來保持密切關係，但自從哈利與梅根2020年1月與王室拉開距離後，這對兄弟的感情開始變得緊張。

起初，哈利與梅根說，他們計劃將時間平衡分配於英國和美國之間，在君主政體內開拓出「進步性的新角色」。但他們的計畫並未獲得伊麗莎白、查爾斯或威廉接受，他們認為「王室企業」（The Firm）沒有讓兼職成員發揮的空間。

最後，哈利夫婦完全搬到美國加州生活，經過12個月的深思，他們放棄王室資助，永久離開被尊稱為「殿下」的圈子。

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲哈利與梅根放棄王室資助，永久離開被尊稱為「殿下」的圈子。（圖／路透）

2021年3月，哈利夫婦接受美國脫口秀女王歐普拉（ Oprah Winfrey）專訪時，梅根稱她作為王室在職成員時並不快樂，差點逼她走上絕路。她也說，她肚子懷著亞契時，王室內有人「表示擔憂並竊竊私語」，討論不知道寶寶的皮膚會是什麼顏色。梅根的母親是非裔、父親是白人。

這段訪問由美國哥倫比亞廣播公司（CBS）向全球播放，引起各大報追蹤報導，但白金漢宮（Buckingham Palace）僅發表簡短聲明冷淡地表示，「彼此的記憶可能有所出入」，但所提出的問題「令人關切」。

自那之後，哈利與梅根參與像是Podcast與電視節目等計畫，同時向英國八卦小報提告，其中一些小報持續刊出一系列反梅根的報導。

2021年7月，出版社企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）宣布，哈利正在撰寫與他人生有關的新書，內容「貼近私人、真誠」，將在2022年年底出版，令倫敦的王室成員坐立難安。

哈利出版的新書最後能否修復關係，或者是另一個讓雙方出現嫌隙的癥結點，取決於哈利在書中寫了哪些內容，他的父親與兄長有何反應尤為關鍵。

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