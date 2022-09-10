女王訪澳洲寫下「神秘親筆信」2085年才能打開　時空膠囊封存雪梨

▲英國女王伊麗莎白二世駕崩，享耆壽96歲 。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世8日駕崩，在英國及全球引發哀悼浪潮。她於1986年首度訪問澳洲時，親筆寫下一封信，並且指示雪梨市長在2085年、也就是99年後才能打開，而這封神秘信件目前被保存在雪梨市中心維多利亞女王大廈（Queen Victoria Building）的玻璃櫥窗內。

女王寫道，收件人是「澳洲雪梨市正直且令人尊敬的市長大人」，「你好，請你在西元2085年選擇適合的一天，打開這個信封，向雪梨市民轉達我給他們的訊息。」據悉，就連女王的貼身助理及幕僚也不知道內容，而且還要等待63年才能打開。

▲女王1986年訪問澳洲時寫信這封信，並且指示2085年才能打開。（圖／翻攝historyofsydney.com）



《太陽報》報導，維多利亞女王大廈落成於1898年，用以紀念維多利亞女王登基60周年的鑽禧年紀念日，有著羅馬穹頂式建築及彩色玻璃，但1959年差點為了公共空間及停車位爭議而被拆除，幸好1986年11月重新整修開放。

澳洲是大英國協成員，仍把英國君主視為國家元首，雖然女王或國王遠在天邊，但當地設有總督（Governor General）作為王權代理人。儘管澳洲共和主義運動蓬勃，一直都有人呼籲把政體從君主立憲制改為共和制，但1999年的公投結果顯示，多數澳洲人仍支持女王繼續擔任國家元首。

女王在位期間16度訪問澳洲，第一次就在1954年、也就是登基2年後，成為第一個踏上澳洲領土的英國君主。根據當時報導，她及菲利普親王受到「雪梨有史以來最混亂的接待」，警方預估當時高達100萬人湧上街道，只希望一睹君主風采。

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