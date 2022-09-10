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法「神鬼先知」預言：威廉王子將終結王室！　查爾斯不會在位太久

▲▼英國,英國王室,伊莉莎白二世,喬治王子,查爾斯王儲,威廉王子。（圖／路透）

▲伊麗莎白女王離世後，國王查爾斯三世繼位，威廉王子成為第一順位繼承人，喬治王子為第二順位。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

被譽為「神鬼先知」的法國預言家諾斯特拉達穆斯（Nostradamus）在450年前做出數千個預測，其中一個被認為和英國王室有關的預言指出，隨著女王伊麗莎白二世的離去，王室可能會在威廉王子的手上宣告終結，查爾斯國王的在位時間可能也不會太長。

諾斯特拉達穆斯在1555年的一篇預言中指出，「戰爭結束後，大國發生了變化，在海岸邊，有三個漂亮的孩子出生，他們長大後會毀了這些人，他們要改變這個王國，讓它不再成長。」史學家確信，它指的三個孩子就是威廉王子、哈利王子，以及碧翠絲公主（Princess Beatrice）。

英國與阿根廷在福克蘭群島（Falkland Islands）為了爭奪主權爆發戰爭，最後阿根廷兵敗撤軍，就在戰爭結束後7天，黛安娜王妃生下了長子威廉。預言中的海邊可以指橫跨倫敦的泰唔士河，或是指圍繞英國的大西洋。

分析指出，這則預言就像是在警告，英國的君主制度可能會在女王過世後消失，更精準的是，可能會結束在威廉王子手上，也許他會「史上第二次」讓英國再度成為共和國。這也暗喻著，年事已高的查爾斯國王在位時間可能不會太長。

諾查丹瑪斯曾精準預測法國大革命、希特勒崛起、911事件等大事，他的預言書中也提到，在2022年可能會出現通貨膨脹失控、饑荒爆發、法國嚴重火災、國際領袖死亡等重大事件。

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