查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世8日逝世後，長子查爾斯繼任成為國王，而查爾斯三世（King Charles III）將於英國時間10日上午10時（台灣時間10日下午5時）召開的登基會議上，正式被宣告繼任即位。查爾斯國王也打破傳統，將透過電視全程轉播登基會議。

根據BBC報導，登基會議（Accession Council）將在聖詹姆士宮（St. James's Palace）舉行，包含樞密院（Privy Council）成員、倫敦金融城市市長及參事、大英國協各成員國駐英高級專員、內閣重臣（首相以及財政、外交、內政大臣）與高級法官等，都會出席會議。

▲查爾斯國王與王后卡蜜拉從蘇格蘭返回白金漢宮。（圖／路透）



整場會議分為兩階段，在第一階段中，由首相特拉斯（Liz Truss）在6日任命的樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）將宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。新任君主查爾斯三世將在第二階段親自主持樞密院，發表即位宣誓，並簽署捍衛蘇格蘭教會（Church in Scotland）安全的承諾。

嘉德紋章官（Garter King of Arms）預計上午11時會從聖詹姆士宮的一個陽台，向公眾宣告查理三世即位。白金漢宮指出，當查爾斯發表即位宣言時，全國將暫停降半旗，表示對新王的敬意。

全國旗幟將會升起，直到即位宣言在10日12時於倫敦金融城（City ofLondon）的皇家交易所（Royal Exchange）、11日於蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯宣讀完畢後，才會恢復降半旗。

目前白金漢宮尚未宣布查爾斯國王的加冕儀式何時會舉行，預計還會等上一段時間。英國國王喬治六世於1952年2月過世後，女王伊麗莎白二世等了16個月，才在1953年6月舉行加冕儀式。