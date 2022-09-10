　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊麗莎白二世8日逝世後，長子查爾斯繼任成為國王，而查爾斯三世（King Charles III）將於英國時間10日上午10時（台灣時間10日下午5時）召開的登基會議上，正式被宣告繼任即位。查爾斯國王也打破傳統，將透過電視全程轉播登基會議。

根據BBC報導，登基會議（Accession Council）將在聖詹姆士宮（St. James's Palace）舉行，包含樞密院（Privy Council）成員、倫敦金融城市市長及參事、大英國協各成員國駐英高級專員、內閣重臣（首相以及財政、外交、內政大臣）與高級法官等，都會出席會議。

▲▼英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉。（圖／路透）

▲查爾斯國王與王后卡蜜拉從蘇格蘭返回白金漢宮。（圖／路透）

整場會議分為兩階段，在第一階段中，由首相特拉斯（Liz Truss）在6日任命的樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）將宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。新任君主查爾斯三世將在第二階段親自主持樞密院，發表即位宣誓，並簽署捍衛蘇格蘭教會（Church in Scotland）安全的承諾。

嘉德紋章官（Garter King of Arms）預計上午11時會從聖詹姆士宮的一個陽台，向公眾宣告查理三世即位。白金漢宮指出，當查爾斯發表即位宣言時，全國將暫停降半旗，表示對新王的敬意。

全國旗幟將會升起，直到即位宣言在10日12時於倫敦金融城（City ofLondon）的皇家交易所（Royal Exchange）、11日於蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯宣讀完畢後，才會恢復降半旗。

目前白金漢宮尚未宣布查爾斯國王的加冕儀式何時會舉行，預計還會等上一段時間。英國國王喬治六世於1952年2月過世後，女王伊麗莎白二世等了16個月，才在1953年6月舉行加冕儀式。

►台塑生醫益生菌6盒2500元！做好體內環保更順暢

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
八通關古道遊客墜谷！　隊員回頭驚覺人不見了
網購1280元青木瓜...被騙128萬！　電話開頭「3數字」
人妻熟睡「被大蟑螂咬」！　下秒昏迷急送院
台中警棒球場值勤「認真打傳說」全被拍！　警局開鍘了
王嘉爾直播罕動怒！　「連關2次」警告：不要搞那個　
好市多「美心月餅砍半價」！　苦主買3盒原價崩潰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身狂冒紅疹...下秒昏迷急送院

女王訪澳洲寫下「神秘親筆信」2085年才能打開　時空膠囊封存雪梨

查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

查爾斯三世對首相吐真言！首曝女王駕崩心聲：這是我最害怕的時刻

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧　擬出席國葬

查爾斯被女粉絲「抓去親」　隨扈來不及擋！她嬌羞傻笑全被拍

英國女王逝世改朝換代　哈利與王室互動將受關注

女王生前最後狀態曝！身體虛弱仍心繫烏俄　知情人：她還很樂觀

安倍國葬燒3.6億！500人堵首相官邸前抗議　批浪費公帑

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

鄧紫棋喊李榮浩「乾爹」想要房XD　他被虧「睜開眼」：特效最大了！

女神還原買酒被誤認未成年　瞬間心花開！網笑：太真實

騎士撞傷母女涉嫌肇逃　「修法空窗期」獲判無罪

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

新北BBQ美式餐車一路漏油　3機車接連滑倒7人受傷送醫

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

人妻熟睡中「突遭大蟑螂咬」！全身狂冒紅疹...下秒昏迷急送院

女王訪澳洲寫下「神秘親筆信」2085年才能打開　時空膠囊封存雪梨

查爾斯國王打破傳統！　10日登基會議將全程「電視轉播」

查爾斯三世對首相吐真言！首曝女王駕崩心聲：這是我最害怕的時刻

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧　擬出席國葬

查爾斯被女粉絲「抓去親」　隨扈來不及擋！她嬌羞傻笑全被拍

英國女王逝世改朝換代　哈利與王室互動將受關注

女王生前最後狀態曝！身體虛弱仍心繫烏俄　知情人：她還很樂觀

安倍國葬燒3.6億！500人堵首相官邸前抗議　批浪費公帑

醫看中秋連假「唯一想法」：繃緊神經了！　3疾病人數恐暴增

八通關古道登山客墜谷！　隊員回頭驚覺人不見了...深谷尋獲足跡

前首相自爆與女王釀起司危機！全過程曝光　「我必須立刻做決定」

新鮮現採即燙即吃！忘憂植物園座落卑南高坡上　蘭嶼綠島盡收眼底

11年板橋「雨傘王」收攤！　闆娘嘆：撐不過無奈的人性

百貨加碼點數經濟吸客　環球購物攜手全支付限時享8%超值回饋

中壢惡火母子雙亡！國中少年「畢旅永遠缺席」　師憾：會保留床位

網購1280元青木瓜...慘被騙128萬　詐騙電話「+886」共同點曝光

10款「心動香水」　網狂激推Le labo 33、Body Shop白麝香被封嶄男殺手

搬新家「各種噪音狂炸」　她住6年崩潰想賣：要老實說嗎？

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

國際熱門新聞

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

漢江現10公尺長「神秘水怪」　S型游泳眾人驚

英女王奪黛妃頭銜惹民怨　威廉1句話超霸氣

哈利梅根出席國葬　查爾斯1句話引臆測

BBC主播強忍哽咽！報女王死訊1分鐘影片瘋傳

查爾斯國王全國演說「確認卡蜜拉」王后地位

溜出宮、搭地鐵　英女王親民一面

威廉王子備受期待　查爾斯被視為過渡期

暗自和凱特比較！梅根未赴英奔喪原因曝

牛遭人拿木棍狂打　一角把他頂死

英女王別墅Airbnb爆滿　3000有找

英國470萬張紙鈔、290億枚硬幣全換掉

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧

查爾斯三世首曝心聲：最害怕女王駕崩

更多熱門

相關新聞

查爾斯三世首曝心聲：最害怕女王駕崩

查爾斯三世首曝心聲：最害怕女王駕崩

英國新任國王查爾斯三世在當地9日接見首相特拉斯（Liz Truss），並在2人的會面中直言，母親伊麗莎白二世的離去是他「一直以來最害怕」的時刻。

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧

日德仁天皇替英女王服喪3天！慟憶留學期間深受照顧

查爾斯被女粉抓去親　她嬌羞傻笑

查爾斯被女粉抓去親　她嬌羞傻笑

女王逝世改朝換代　哈利與王室互動受關注

女王逝世改朝換代　哈利與王室互動受關注

女王生前最後狀態曝！身體虛弱卻依舊樂觀

女王生前最後狀態曝！身體虛弱卻依舊樂觀

關鍵字：

英國英國女王伊麗莎白二世查爾斯國王查爾斯三世

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘆洲警在派出所內舉槍自戕失去心跳

交車不到一天！　348萬保時捷百齡橋酒駕自撞翻車

林襄節目被說「照片太露像色情頻道」秒變臉

今土地公生日！「8類人」絕對要拜　挑這時辰超旺

醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

iPhone哪一代最差？　「這代苦主」氣到想摔機

具俊曄嚇到小S二女兒！

快訊／23歲警舉槍自戕　恢復心跳

烤肉1人帶3食材　慘成烘焙吐司趴

廖老大加盟主很冤枉！

全國最高谷川大橋　傳民眾墜橋當場亡

孕婦請產假被叫去當清潔工！館長開砲廖老大夭壽

女王逝世　查爾斯致電哈利：別帶梅根來

父親突遭資遣　他傻了：再4個月就有退休金

馬爾地夫度蜜月！許維恩火辣開腿激吻王家梁

更多

最夯影音

更多
英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲

英國女王伊莉莎白二世病逝　在位70年！享耆壽96歲
救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

救護車鳴笛運送血液！　遭未禮讓小黃撞上翻覆

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

萌妹不敢踩沙一秒崩潰！　帥爸暖陪伴愛女慢慢克服

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

用鉛筆寫超複雜書法字　一撇一豎勾勒「3個龍」

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

田馥甄落淚道歉！「害怕從此失聲」　演唱會突延期挨轟…還原心碎真相

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面