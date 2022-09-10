賀中秋不忘批藍綠「沒別的技倆」　她喊話集中選票：三願望一次滿足

▲黃珊珊10日於臉書祝賀民眾中秋節快樂。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊）

實習記者李密／台北報導

中秋佳節，各候選人今（10）日紛紛送上中秋節祝福。不過年底九合一選戰在即，無黨籍台北市長候選人黃珊珊除了祝福民眾，也不忘提醒選民不要被意識形態綁架，要讓台北超越藍綠。更加碼提出「台北未來進行式」藍圖，主張進化台北雙軸線，串接東南西北，推動都市再生與未來宅，並建構數位智慧城市，讓台北接軌國際。

黃珊珊在臉書發文祝賀民眾中秋團圓，並表示近日常常被問到「棄保」，她批評，藍綠兩黨沒有別的伎倆，「議題只剩下這個，真的很沒有出息。」黃珊珊認為，藍綠用意識形態綁架選民，但始終不懂中間選民是沒有顏色的一群中間力量，台灣也因此才有進步空間。

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黃珊珊說，藍綠只想在別人身上塗顏色，藍的認為投給黃珊珊就是投給陳時中，綠的認為投給黃珊珊就是投給蔣萬安，「所以很簡單，大家都投給黃珊珊，三個願望一次滿足，不是很完美？」黃珊珊呼籲選民，投給自己就是投給台北市民，讓台北超越藍綠。

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此外，黃珊珊加碼提出「台北未來進行式」藍圖，除了提倡進化雙軸線，串接東南西北，也推動都市再生與未來宅 ，使年輕人可負擔且長期取得地上權，拆除一殯休養生息，並建構數位智慧城市，接軌國際。

黃珊珊強調，​這2年來她積極在台北市政府參與城市規劃，是所有候選人中，唯一可以立刻上手、無縫接軌的人，在現有的基礎之上承先啟後，讓台北更加耀眼。黃珊珊承諾，打造台北成為幸福驕傲的城市，是一生志業，也是正在實踐的方向與追尋的夢想。

雖然今天是中秋節，但候選人的行程仍是滿檔，黃珊珊今日將出席「2022兒童慈善繪畫大賞」活動頒獎，也會於「2022台灣當代一年展」致詞。

▼黃珊珊。（資料照／記者袁茵攝）

