重申尊重二創　陳時中：超越底線就去報案

▲陳時中登山活動。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中的免治馬桶政策風波不斷，針對網路上出現「二創」影像連結電影「熔爐」，陳時中競選團隊昨報案處理，強調歡迎二創，但不樂見已脫離理性的部分。對此，陳時中今重申，是針對已經超越底線部分報案，「基本上相關二創都予以尊重」。

針對宣傳片的風波，陳時中說，應該是報案，他們對於二創、迷因圖基本上都尊重，「其實長期來講，我對於創意都尊重，但至於影片怕有所誤導，超越底線，對社會造成傷害，所以就去報案，把這事情做了解」，若造成社會的誤解，幾乎已經是假的成分，這樣是不好

至於蔣萬安搬出中介法，質疑與總統蔡英文都在打壓言論自由？陳時中說，每一個人有立場，「如果他自己有這樣的情況會怎麼反應，我們就拭目以待」。

而報案完之後又說歡迎二創，是否有一點「怪」？陳時中說，不會，報案是怕被操作成反對二創、反對創意，「我們是對超越底線的，我們就報案處理。但基本上相關二創我們都予以尊重」。

至於不少藍營人士如徐巧芯等，都稱不要只告網友，歡迎連他們一起提告？陳時中表示，如果超過底線，也是一樣處理，「我們不會任意提告，還是盡量讓大家有所創意，言論自由的部分予以尊重」。