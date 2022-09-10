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侯友宜力挺18歲公民權！侯辦4「政治實習生」　最年輕才20歲

▲▼ 侯友宜邀請多名「政治實習生」加入選舉辦公室。（圖／侯友宜辦公室提供）

▲侯友宜邀請多名「政治實習生」加入選舉辦公室。（圖／侯友宜辦公室提供）

記者崔至雲／新北報導

年底九合一大選併修憲複決，新北市長侯友宜除爭取連任，也呼籲全民支持18歲公民權，所以侯友宜邀請多名「政治實習生」加入選舉辦公室，希望讓更多青年願意關心並參與公共事務。侯選辦執行長張其強今（10）日表示，政治實習生們將實際加入各項政策討論及推動，讓青年的聲音具體展現。

侯友宜選舉辦公室日前正式開箱啟用，不到20人的團隊平均年紀約30歲，包括選辦空間設計、記者會舉行、安排選務行程、舉辦造勢晚會等各式大小活動，在侯友宜的充分信任下，都由青年團隊共同策劃及推動。

22歲、剛從世新大學口傳系畢業的陳皓寧說，她在新聞小組嘗試撰寫新聞稿、拍攝照片，到活動現場則負責規劃路線，團隊給予政治實習生們各式機會嘗試不同政治實務工作，從中激盪出不同火花與創意，也讓她有機會將想法付諸實踐，

23歲的台北大學行政系碩二生彭康傑指出，9月1日陪同侯市長登記參選連任，這是他人生第一次在媒體前曝光，心情非常緊張，深怕跌倒出糗被攝影機拍下，且第一次站在受訪區，深刻體會候選人面對犀利提問的緊張感，這是非常難得且寶貴的經驗。

同樣23歲的台北大學行政系碩二生涂孝瑜說，他從小對公共事務充滿熱忱，這次能參與選舉工作感到很興奮。進入行程組後，看到選舉工作的更多面向，了解到每場行程順利的背後，靠的是細節掌控與臨場應變，希望未來自己能用新創意為團隊加分。

團隊中年紀最輕的20歲台灣大學政治系三年級生鄭皓文說，實際參與團隊運作後，有時得以從過於理論和理想化的框架中抽離，有效將政策執行相關能力培養地更紮實全面，很珍惜能在一次次的經驗中獲得學習。
 

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