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「反賄三箭、查賄一板斧」最高檢受理264件賄選　現金賄選改統包

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署統計2022年九合一地方公職人員選舉，查賄一板斧作為，至 9 月 5 日止，已受理 424 件，其中賄選案 264件，暴力案件 41 件；其他案件 119 件，而受疫情影響，賄選現金之發放， 也有可能從傳統直接發放現金方式，改成統包方式辦理，呼籲民眾踴躍檢舉賄選，共同創造乾淨的民主社會。

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲▼籲請民眾檢舉賄選。

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗 。（圖／最高檢察署提供，下同）

最高檢察署統計，今年選舉，採用查賄一板斧作為，經由警察機關1057 所派出所及 60 處調查局處站，佈建一萬枚以上地雷，透過「全民檢舉　處處地雷」等情資，查察不法賄選。至 9 月 5 日止，已受理424 件，賄選案件 264 件（現金買票 87 件、贈送禮品 110 件、餐會 28 件、旅遊 22 件、其他 17 件）；暴力案件 41 件；其他案件 119 件（幽靈人口 44 件、黑函 36 件、選舉賭盤 4 件、境外資金 0 件、其他35件）。；前嘉義及宜蘭已經查獲不法賄選，高雄等多處地區也將陸續發動偵查。。

▲最高檢察署檢察總長邢泰釗 。（圖／最高檢察署提供，下同）

檢察總長邢泰釗表示，受疫情影響，民眾基於安全考量避免群聚，因此評估候選人或其樁腳將減少以餐飲、旅遊類方式實施賄選。而賄選現金之發放， 也有可能從傳統直接發放現金方式，改成統包方式辦理。另不實訊息勢必更為猖獗、利用 DeepFake 技術進行違法競選方式，在關鍵時刻，可能出現、賭盤可能更為盛行、美國、日本疫情期間的槍擊暴力事件衍生效應密切注意。

最高高檢採取因此規劃了「反賄三箭查賄一板斧」計畫；反賄選陸海空三箭，陸：編印公職人員選舉罷免法刑事及選舉法令輯要；偵查要領 彙編；無罪判決案例彙編等「查賄葵花三寶典」發送全國各檢察機關及司法機關作為查賄指引。

海：「反賄海報 遍地開花」，印製反賄選海報，發送各地張貼，民眾檢舉不法賄選；空：透過空中社群媒體播放「反賄選愛臺灣 7＋2 微電影」 ， 共有青年篇、復古篇、布袋戲篇、動畫篇、原（新）住民篇、廣播篇、新竹及彰化地檢等 7＋2 微電影，分送各公開場所播放，鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，共同創造乾淨的民主社會。

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