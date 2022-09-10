牛牛遭人拿木棍「連打8下」不忍了　憤怒前衝一角把他頂飛天

記者趙蔡州／綜合報導

就算是最溫馴的動物，一旦受到攻擊或威脅，也是會拚命反擊，甚至造成死傷。印度一名男子因為不滿一隻「流浪牛」一直在家門外徘徊，竟拿棍子往浪牛的頭部不斷鞭打驅趕，結果引起浪牛憤怒反擊，他當場被牛角戳到空中，摔落在地重傷昏迷，送醫後不治。

根據印度News18報導，事件發生在印度西部古加拉特邦（Gujarat）戈恩達爾（Gondal），當地一名男子阿德斯納（Gopalbhai Ardesana）3日下午5時許發現，有一頭流浪牛在他的家門口附近逗留，他就從家裡拿出一根棍棒，往浪牛的屁股、頭部不斷鞭打，試圖把浪牛趕走。

▲阿德斯納的孫子表示，流浪牛群在當地已引發許多問題。（圖／免費圖庫PIXABAY）

監視器畫面可以看見，浪牛被阿德斯納連打數下後，轉身低下頭做出威脅動作，但阿德斯納仍不斷鞭打，直到第8下讓浪牛決定不忍了，突然一個加速往前猛撞，用牛角直插阿德斯納，當場把人頂飛到空中，下一秒狠狠重摔在地，待發現阿德斯納躺在地上一動也不動後，才轉身緩步離開現場。

路過的民眾看見衝突發生，馬上衝上前關心阿德斯納，並幫忙打電話叫救護車，但阿德斯納最後仍傷重不治。儘管警方目前已介入處理，阿德斯納的孫子仍痛批政府，流浪牛在當地數量龐大，已經引發了不少問題，除造成人車通行困擾外，更多次造成民眾受傷送醫，但政府卻一直沒有任何整治行動。

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