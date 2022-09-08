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人妻腹痛就醫才知「腎臟沒了」！　竟是老公偷偷割去賣錢還出軌

▲▼手術,麻醉,醫生,外科。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 蘭吉塔在不知情的情況下被賣掉一顆腎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度奧里薩邦發生一起離譜事件，一名人妻因為腹痛就醫，意外發現自己「被賣腎」，竟是她的丈夫多年前以她腎結石為由要她動手術，實際上卻切除她一邊腎臟賣錢，且上個月還光明正大帶著新歡回家。

綜合印媒報導，奧里薩邦馬爾康格伊里（Malkangiri）31歲女子蘭吉塔（Ranjita Kundu）12年前嫁給丈夫普拉桑特（Prasant Kundu），育有2子，但其實結婚一年後就因嫁妝問題開始遭受夫家對她身體和心理上的虐待，普拉桑特更從4年前開始施壓她賣腎。

蘭吉塔近日因腹痛前往就醫，檢查竟發現她有一顆腎消失不見，才驚覺自己的腎早就被盜賣。消息人士透露，蘭吉塔2018年被診斷出腎結石，普拉桑特將她送往一家私人醫院接受手術，卻在未經她同意之下切除她的腎臟，移植給當時住在同一家醫院的一名38歲患者，賣腎賺來的錢財則全被普拉桑特和他的姐妹南迪（Sima Nandi）私吞。

警方接獲蘭吉塔書面投訴後已著手調查，8月底以盜腎罪嫌逮捕普拉桑特。而蘭吉塔還控訴，普拉桑特8個月前到安德拉邦工作，8月27日回到馬爾康格伊里時身邊卻帶著新歡，更在南迪見證下和這名女子結婚，拋棄結縭12年的妻子。

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