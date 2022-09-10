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iPhone 14預購搶瘋！果粉5分鐘買光首批　「最熱門2款」排到10月底

iPhone 14 Pro（圖／達志影像／美聯社）

▲iPhone 14系列新機掀搶購潮，「最熱門2款」已排到10月底才能買到。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

蘋果官網9日開放iPhone 14系列新機預購，讓果粉們紛紛抓準時間搶購，希望能第一時間入手蘋果新機，預購系統晚間8點開放後，粉絲立刻湧入下單，其中「熱銷款第一批」甚至在短短5分鐘內就完銷，有網友表示「已經排到10月，放棄今天下單，沒第一批就無感」。

▲▼蘋果掀搶購潮iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 14 Pro除了無法店內取貨，預約宅配也已經排到10月26日。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果iPhone 14系列新機9日開放預購，並於9月16日、10月7日分兩階段發售，果粉們紛紛把握時間搶購，希望能第一時間入手蘋果新機，大量購買人潮瞬間擠爆蘋果官網，截至9日晚間8點15分至20分許，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max就顯示無法店內取貨，只能選擇預約宅配送達。

實際到蘋果官網查詢，截至9日晚間10點止，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max確實已無法店內取貨，就算選擇宅配運送，最快也必須等1個月，直到到10月26日至11月2日才能送達。iPhone 14、iPhone 14 Plus仍可店內取貨，預約宅配最快在發售日就有機會送達，顯見iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max最受消費者喜愛。

▲▼蘋果掀搶購潮iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼蘋果掀搶購潮iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲iPhone 14、iPhone 14 Plus截至9日晚間10點止，官網仍可以選擇店內取貨，預約宅配在發售日就能送達。（圖／翻攝自蘋果官網）

許多網友下單後，紛紛到批踢踢分享戰果，有人說「值得搶就是pro系列，爽買到16日送達」、「App下單完成，舒服」、「買到9/16紫色Pro，爽啦」、「Pro 256紫＋銀，第一批，爽啦」、「好爽，Pro Max 9月16號買到2隻」、「在即將完成卡了一段時間，以為沒機會，沒想到還是16號送到，爽」。

也有許多沒有搶到第一批的網友痛苦說，「我網頁超爛，買pro256紫，10月初才會到」、「我只是考慮一下想門市取貨或宅配就沒了」、「開搶5分鐘系統就當機了，感覺是完銷了」、「14Pro要等到10月初了，瞬間想改買14就好」、「已經排到10月了，放棄今天下單，沒第一批就無感」。

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