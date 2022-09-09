快訊／iPhone 14官網預購來了！蘋果貼出預告：今晚8點準時開放

▲蘋果官網暫時關閉晚上8:00開始預購。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果iPhone 14全新系列登場，預訂時間將自今（9）日晚間正式起跑，而官網也於下午2點多張貼暫時關閉的消息，請果粉們耐心等待，官方將於晚上8：00整準時重啟頁面，開放民眾參加預購。官網日前也公開新機售價，iPhone 14要價2,7900元起，iPhone 14 Pro則為3,4900元起。

據了解，iPhone 14 Pro機款螢幕剪掉瀏海，還有全新「動態島」功能及暗紫新色亮相，引起果粉關注，該機訂定於今日8點開放預訂，並於9月16日正式開賣，為搶攻換機潮，電商平台的換機優惠方案紛紛出爐，讓果粉划算、免排隊入手新機。

此次推出了6.1吋iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，捨去過去的mini機型，搭載A15晶片，具備全新雙相機系統，新增了「車禍偵測」功能、智慧型手機業界首創利用衛星的「SOS 緊急服務」安全功能，以及 iPhone 歷來最持久的電池續航力；iPhone 14與iPhone 14 Plus有午夜色、藍色、星光色、紫色及紅色共5色，並提供3種容量可選，將於9／9開放預購。iPhone 14售價27900元起，9／16開始供貨；iPhone 14 Plus售價31900元起，10／7開始供貨。