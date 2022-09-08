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中華電信iPhone 14系列資費出爐　舊換新換機手機0元帶走

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今(8)日宣布iPhone 14全系列機型購機優惠資費！精采5G月繳1,399元，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，搭配購機方案(36個月)，iPhone 14 Pro Max (128GB)專案價21,300元、iPhone 14 Pro (128GB) 17,300元入手、iPhone 14 Plus(128GB)專案價14,300元、iPhone 14(128GB) 10,300元帶回家。

另搭配指定舊機換新機方案、舊機回收價加碼再折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠，頂規旗艦iPhone 14 Pro (128GB)，即可0元入手(36個月)。同步宣布全新Apple Watch購機資費，申辦指定資費，Apple Watch Series 8和Apple Watch SE 0元起。

中華電信表示，舊機換新機方案針對新申租、攜碼或符合續約購機條件之客戶，至中華電信指定門市辦理估價回收，以IPHONE 11 PRO MAX 64GB為例，最高可享現折11,200元，適用價格至9月19日止。

9月16日上午8點起，陸續於全台指定服務據點及網路門市同步銷售iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max及Apple Watch指定機型，另iPhone 14 Plus於10月7日起開賣，滿足果粉擁有iPhone新機與新錶的需求。

中華電信今下午3點開放網路門市預約iPhone 14全機型，5分鐘內預約額滿。依官方LINE帳號舉辦「iPhone新機LINE問卷調查」統計，果粉最想購買的機型為頂規旗艦新機iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max高達8成，以容量512G最多，佔4成。其中，最受果粉青睞機型前三名皆為新色深紫色，分別是「iPhone 14Pro 256G」、「iPhone 14Pro Max 256G 」及「iPhone 14 Pro Max 512G 」最受果粉期待。

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