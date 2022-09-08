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遠傳公布預約狀況 　iPhone 14 Pro深紫色最受歡迎

▲▼iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

果粉引領期盼的全新iPhone 14系列新機正式發表，除iPhone 14 Plus於10月7日開始發售外，包含iPhone 14、iPhone 14 Pro、 iPhone 14 Pro Max都將於9月16日在台盛大開賣，遠傳電信今也提前公布超強優惠資費方案，只要月付1599元，iPhone 14就能0元起帶回家，功能大躍進的iPhone 14 Pro也只要6,300元起。

遠傳表示，除了網路門市線上預約最高賺4,000遠傳幣外，還有VIP續約最高再折5,000元、舊換新加碼折1,000元。iPhone 14預約情況熱烈，遠傳今上午11時開放預約登記以來，不少果迷都搶在第一時間卡位，5分鐘內就湧入破萬人進站，截至下午4時為止，本次全新登場新色深紫色堪稱人氣王，獲得5成以上預約用戶指名，其中iPhone 14 Pro系列最受歡迎，佔預約量達8成，整體預約量較前一代iPhone 13雙倍增加，預計今晚還會有另一波預約高峰。

iPhone 14 Pro 主鏡頭大幅進化至4,800萬畫素，搭載最新A16仿生晶片，續航力、處理表現都大躍進，堪稱近年最大改版的「動態島」軟硬體整合設計，改變過往「瀏海」造型前鏡頭設計，升級幅度相當有感，加上搶先預約者多為忠實果粉，造就iPhone 14 Pro首波預約人氣紅不讓；不過較為平價iPhone 14續航力、低光源拍照也大幅進化，加上全系列都有的車禍偵測求援功能，預期也會帶動後續人氣逐步上揚。

遠傳公布iPhone 14 5G資費，其中月付1599元，綁約48個月，iPhone 14(128G)就能0元帶回家，VIP申辦最新iPhone並續約指定方案，除享新機超值專案價，最高可再折5,000元，舊換新還可再加碼1,000元。

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